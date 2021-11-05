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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

مدحت صالح يختم حفله بـ "أنا ابن مصر".. تفاصيل حفلات الموسيقى العربية

صدى البلد

جدد النجم مدحت صالح عهد الأصالة مع جمهوره خلال الأمسية التى اقيمت على مسرح النافورة بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر وجاءت ضمن فعاليات الدورة 30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية وخلالها تغنى بمجموعة من علامات مشواره الفنى الممتد والتى تنتمى لمؤلفات الابداع الجاد كان منها مافيا ، بحلم على قدى ، ولا تسوى دموع ، يتقال ، زى ما تحب ، كوكب تانى ، المليونيرات ، النور مكانة فى القلوب ، الدنيا علمتنى ، ابن مصر الى جانب ثلاث سلامات ، الحلوة داير شباكها وبانوراما ام كلثوم من عيون الموسيقى العربية . 

وبأنامل ذهبية عزف الموسيقار عمرو سليم على اله البيانو لحن اغنية اه لو تعرف ونال اعجاب واستحسان الحضور. 

وسبقته المطربة نهى حافظ باغانى القلب معاك ، غاب القمر ، الدنيا غنوة ، يا سلام على حبي وحبك حيث تشاركت فى اداءه مع وليد حيدر الذى قدم يا واحشني رد عليا ، فى قلبي غرام ، داري العيون ، كما شدت رحاب عمر برائعة ام كلثوم انت عمرى ، وكان الحفل قد بدأ بموسيقى أنده عليك لمحمد عبد الوهاب .

وعلي مسرح معهد الموسيقي العربية تغنت فرقة الموسيقي العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي ومشاركة المطرب الكبير أحمد إبراهيم بباقة من اعمال الطرب بعد فاصل لنجوم الفرقة رضوي سعيد، أنغام مصطفي، محمد شوقي، أحمد صبري، عاطف عبدالحميد و مازن دراز . 

 

وامتدت الفعاليات الى مسرح مكتبة الاسكندرية حيث شدت النجمة عفاف راضي بمصاحبة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقي والغناء العربى بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار بكوكبة من اعمالها الشهيرة وسبقها فاصلا للمطربين شروق شريف، ياسر سعيد، مصطفي سعد وهبة إسماعيل .

فرقة الإنشاد الديني

وشهد مسرح اوبرا دمنهور حفلا لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات ومشاركة الفنان أحمد سعد بعد فاصل ضم مختارات من المؤلفات الروحانية اداها تامر نجاح، حاتم زايد، أحمد حسن وسماح عباس .

 

كما قدم مركز تنمية المواهب تحت اشراف الفنان عبد الوهاب السيد حفلا لطلاب فصل القانون تدريب الدكتور صابر عبد الستار تضمن مجموعة من الارتجالات والالحان الشرقية الشهيرة .

مدحت صالح النجم مدحت صالح مسرح النافورة عهد الاصالة البيانو الشهير عمرو سليم المايسترو أحمد عامر

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