القمة 123.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري والقنوات الناقلة

تطلع جماهير الكرة المصرية لمتابعة الديربي الأقرب لهم بين الأهلي والزمالك في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة.

وتنطلق المباراة مساء اليوم الجمعة 5 نوفمبر 2021 في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة «أون تايم سبورت».

وكشف موقع “football data base”، عن التصنيف العالمي للأندية، بعد انتهاء مباريات شهر أكتوبر، والذي شهد تفوق الأهلي على الزمالك، قبل قمة الجمعة المقبلة، التي ستجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من مسابقة الدوري الممتاز.

واحتل الأهلي المركز الـ 29 بـ “ 1753” نقطة، في التصنيف العالمي للأندية، بينما جاء الزمالك في المركز الـ 118 بـ “ 1600”.

وتصدر بايرن ميونخ الألماني، التصنيف العالمي للأندية، وحل فريق ليفربول الإنجليزي ثانيا، وتشيلسي ثالثا، ومانشستر سيتي رابعا، وريال مدريد خامسا.

وتراجع فريق برشلونة للمركز الـ 23، في التصنيف العالمي، بعد النتائج الكارثية التي قدمها الفريق، خلال شهر أكتوبر.

ونعرض لكم أرقام موسيماني أمام الزمالك



ويلعب الجنوب إفريقي بيتسو موسمياني مباراته الثامنة أمام الزمالك طوال مشواره التدريبي حيث سبق وقابل الأبيض حينما كان مديرا فنيا لفريق صن داونز الجنوب افريقي .

موسيماني تعرض للخسارة مرة واحدة أمام الزمالك سواء حينما كان مدربا للأهلي أو صن داونز .

واجه موسيماني الزمالك في بطولة دوري ابطال افريقيا موسم 2015-2016 وحينها حقق الفوز في لقاء الذهاب علي ملعب بتروسبورت بنتيجة هدفين مقابل هدف وبعد الفوز في جنوب افريقيا بنتيجة هدف دون رد .

وتكررت المواجهة في نهائي نفس البطولة وخسر الزمالك بنتيجة 3-0 في لقاء الذهاب وخسر الجنوب إفريقي لقاء الإياب بنتيجة هدف دون رد وتوج بلقب بطولة إفريقيا لهذا الموسم بتفوقه في لقاء الذهاب .

أما مع الأهلي فكان أول لقاء لموسيماني هو نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الزمالك موسم 2020 وحقق الأحمر الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف .

وتكررت المواجهة بين الأهلي تحت قيادة موسيماني ضد الزمالك في بطولة الدوري الموسم الماضي وحقق الأحمر الفوز في لقاء الدور الأول بنتيجة هدفين مقابل هدف ثم تعادلا في لقاء الدور الثاني .