عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لشهادة كورونا.. طريقة التسجيل بتطبيق الباسبور المصري.. صور

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق تطبيق جواز السفر الصحي "Egypt Health Passport" على الهواتف، لإصدار شهادات تلقي لقاح كورونا إلكترونيًا.

وأوضح الوزارة، أن التطبيق يقدم خاصية إظهار موقف التطعيم من خلال 3 ألوان، أحمر إذا كان الشخص غير حاصل على لقاح فيروس كورونا، أصفر إذا كان الشخص حصل على جرعة أولى من اللقاح، وأخضر إذا كان الشخص حاصلا على جرعتين من اللقاح،و أنه سيتم تحميل التطبيق عبر الهواتف، التي تعمل بنظام الاندرويد و ios.

بالإضافة إلى ان التطبيق يتيح دفع رسوم لاستخراج الشهادة المقررة، 100 جنيه، عن طريق التحصيل الإلكتروني، الفيزا والمحافظ الإلكترونية.

وأضافت الوزارة، ان التطبيق به خاصية "promote mode"، والتي تتيح معرفة الحاصلين على اللقاح في أي تجمع من التجمعات، أو داخل أي منشأة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، لينك تحميل تطبيق Egypt Health Passport ، للهواتف التي تعمل بنظام الاندرويد من خلال الرابط التالي:-

https://play.google.com/store/apps/details?id=get.pid.egypt.health.passport


بالإضافة إلى لينك تحميل تطبيق Egypt Health Passport ، للهواتف التي تعمل بنظام ios، الأيفون، من خلال الرابط التالي:-

https://apps.apple.com/eg/app/egypt-health-passport/id1576307186

 

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

 

المحافظ الإلكترونية لقاح فيروس كورونا فيروس كورونا وزارة الصحة جواز السفر الصحي

موضوعات متعلقة

حدث ليلا..الصحة: تسجيل 911 إصابة بفيروس كورونا و 57 حالة وفاة.. مسلح يفتح النار عشوائيًا بمحطة وقود في لاس فيجاس.. فيديو

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 274007 وخروجهم من المستشفيات

الصحة تعلن أسعار شهادات كورونا الجديدة وألوان البسبور الصحي

الصحة: تسجيل 865 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 40 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 846 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و31 حالة وفاة

الصحة : تسجيل 837 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و37 وفاة

مناشدة عاجلة من وزارتي الصحة والتعليم لأولياء أمور الطلاب

بتوجيهات رئاسية .. توفير "كرسي متحرك" وتقديم الرعاية الطبية لسيدة مشاركة بمعرض "تراثنا"

ترشيحاتنا

تعليق صادم من سمير عثمان على وجود حكم اضافي في مباراة القمة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 - 11 - 2021 والقنوات الناقلة

فضل يوم الجمعة.. 4 أمور عظيمة أخبر بها النبي

بعد آخر ارتفاع.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 5-11-2021

نوستالجيا القمة.. الزمالك يفشل في الفوز أمام الاهلي بالدوري منذ 18 عاما

نجل حجاج عبد العظيم يكشف سر غياب ريهام حجاج عن زفاف شقيقته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طوفان بحري.. "البحوث الفلكية" تكشف حقيقة إختفاء مدينة الاسكندرية

هيئة الدواء توجه نداء عاجلا للحاصلين علي لقاح كورونا مؤخرا

هند صبري تبكي على الهواء وتتحدث لأول مرة عن خلافها مع منة شلبي.. فيديو

ارتفاع في منسوب البحر.. مفاجأة حول اختفاء الإسكندرية.. فيديو

خالٍ من أي اضطرابات.. تقرير الطب الشرعي عن المتهم بجريمة الإسماعيلية

العالم يفقد رئتيه..وكارثة جديدة تتسبب في تحول غابات الأمازون

أبرزها الصداع والأملاح .. مخاطر لا تتوقعها لتناول الجبنة

شوبير يكشف مفاجأة في سبب استبعاد كهربا من قائمة الأهلي لمباراة القمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث؟.. بعد جريمة دبور الاسماعيلية وحصار خُط الفيوم.. شاب يذبح والديه بالاسكندرية

مدحت صالح بشعل حفل الموسيقى العربية| صور

دشنه مصطفى أمين..على عكس الـ «فالنتين»..عيد الحب المصري سببه جنازة عجوز

كيف تسبب الإرهاب في تعرض الألفي للاغتيال قبل إقالته

فيديو

فيديو جراف.. تعرف على عقوبة الشغب بين جماهير الأهلي والزمالك في القمة

فيديوجراف| من أجمل معاني الحب.. شاب يخلع أسنانه ويهديها لـ حبيبته

تحسبا لـ سقوط أديس أبابا.. الإثيوبيون يتكالبون على سحب الأموال وتخزين الغذاء

فيديوجراف| باط مايان السيد يتصدر التريند.. والفنانة لمنتقديها: أنا حرة

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ