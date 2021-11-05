محافظ أسيوط: استكمال رصف شارع الجيش وبعض الشوارع بحي غرب

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه جاري استكمال أعمال رصف وتطوير شارع الجيش بحي غرب مدينة أسيوط ضمن خطة المحافظة الشاملة للنهوض بأعمال الرصف ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية لتسهيل الحركة المرورية وتحسين الخدمات من خلال رصف الشوارع ذات الأولوية التى تخدم قطاع عريض من المواطنين وتساهم فى تخفيف الأعباء عنهم وعن أصحاب المركبات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم خدمات أفضل وحل كافة المشكلات في مختلف القطاعات تحقيقاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر2030 .



ووجه محافظ أسيوط رؤساء المراكز والأحياء بالإشراف على أعمال الرصف التي تتم بنطاق مراكزهم والوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ والعمل على تذليل العقبات التي تحول دون تنفيذها طبقا للجدول الزمني المحدد ليشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات في كافة القطاعات الخدمية لافتا إلى أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق وتحسين حالتها لخلق السيولة المرورية المطلوبة وإعادة الوجه الجمالي والحضاري والعمل على فتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات.

كانت الوحدة المحلية لحي غرب مدينة أسيوط قد واصلت خطتها للرصف باستكمال أعمال رفع كفاءة ورصف الشوارع الرئيسية والفرعية ذات الأولية وفقًا لخطة الرصف الشاملة وتوجيهات محافظ أسيوط بتنفيذ خطط التطوير والتجميل التي تم وضعها مسبقًا.



وأوضح محمد بشير رئيس حي غرب إنه جاري استكمال أعمال الرصف بشارع الجيش وشارعي مينا الأول والكرنك لتسهيل الحركة علي المواطنين حيث تم توجيه كافة المعدات الخاصة بالرصف ووحدة النظافة لإعادة التمهيد بشكل كامل للشوارع قبل عمليات الرصف من خلال رفع كافة الأحجار والمخلفات لتكون عملية التمهيد صحيحة قبل البدء في عمليات الرصف لافتا إلى العمل علي كافه المحاور والاتجاهات وفق خطة دقيقة وواضحة تشمل كل الشوارع المدرجة ضمن خطة الحي المحددة من خلال رصف الشوارع الرئيسية والفرعية وتركيب بلاط الأنترلوك للشوارع الجانبية والتي يصعب رصفها ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة ذلك ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين.