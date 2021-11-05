3 متهمين وراء سرقة دراجة نارية بالإكراه في الشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة مشتول السوق بمديرية أمن الشرقية من أحد الأشخاص أنه حال قيادته دراجته النارية بدائرة المركز إعترض طريقه (3) مجهولين يستقلون دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" وبحوزة أحدهم سلاح نارى، وإستولوا منه على (دراجته النارية - هاتفه المحمول) ولاذوا بالهرب.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القليوبية).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزة أحدهم (بندقية خرطوش - فرد محلى – عدد من الطلقات النارية- دراجة نارية "بدون لوحات معدنية مبلغ بسرقتها" المستخدمين فى الواقعة - الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه).

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لمرورهم بضائقة مالية ، حيث إتفقوا فيما بينهم على سرقة إحدى الدراجات النارية كرها عن قائدها ، وعقب ذلك إستعانوا بــ (4 أشخاص - مقيمين بمحافظة القليوبية) "سيئ النية" للتوسط فى بيع الدراجة النارية مقابل تحصلهم على مبلغ مالى ، الذين قاموا بدورهم بتوصيلهم (لأحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية) "سيئ النية" لشراء الدراجة مقابل مبلغ مالى قاموا بإقتسامه فيما بينهم ، وتم بإرشاد أحدهم ضبط الدراجة النارية المُبلغ بسرقتها .

وبالكشف عن الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة تبين أنها مُبلغ بسرقتها من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية) حال توقفها أمام منزله.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.