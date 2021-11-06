عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقات المنهي عن الصلاة فيها بالساعة .. 5 في اليوم والليلة

الأوقات المنهي عن
الأوقات المنهي عن الصلاة فيها بالساعة

الأوقات المنهي عن الصلاة فيها بالساعة ، يبحث الكثير من المسلمون عن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها بالساعة، حتى يتجنبوها اقتداءا بسنة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام.

 

فضل الصلاة على النبي 1000 مرة فى قضاء الحوائج يوم الجمعة

دعاء بعد صلاة الفجر.. هدي نبوي لا تغفله في نهاية ربيع الأول

الأوقات المنهي عن الصلاة فيها بالساعة

 

وذكرت دار الإفتاء المصرية، عن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ، حيث أوضحت أنها: من بعد صلاة الفجر وحتى طلوع الشمس، عند ظهور قرص الشمس في الشروق، قبل أذان الظهر بربع ساعة إلى الأذان، ومن بعد صلاة المغرب وحتى أذان المغرب، وعند لحظة غروب الشمس.

أوقات النهي عن الصلاة

 

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك ثلاثة أوقات نهى الشرع الحنيف عن صلاة النوافل فيها، وهي بعد صلاة الفجر وقبل الظهر بعشر دقائق، وبعد صلاة العصر، وأن العلماء أجازوا للمُسلم أداء الصلوات الفائتة في أوقات الكراهة.

 

ويُشار إلى أن أوقات الكراهة، هي المنهي عن الصلاة فيها، وهي مكروهة كراهة تحريم، وهي بعد أداء صلاة الفجر، وبعد أداء صلاة العصر وعند طلوع الشمس حتى يتكامل طلوعها، وعند استوائها حتى تزول، وعند الاصفرار حتى يتكامل غروبها، وأيضا التنفل وقت خطبة الجمعة، وعند إقامة الصلاة.

هل تصح الصلاة في أوقات الكراهة ؟

 

وأوضح «شلبي»، خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء، في إجابته على سؤال "ما حُكم قضاء صلاة الفوائت بعد صلاة الفجر، وبعد أداء صلاة العصر، حال تذكرها؟"، أن العلماء أجازوا الصلاة الفائتة في أوقات الكراهة، لأنها صلاة مُسببة، مشيرًا إلى أنه لا خلاف في قضاء الفوائت.

 

وأكد أن النوافل لا تُغني عن الفرائض، فإذا كان على المُسلم فرائض، فلا ينبغي له أن يُصلى النوافل، وليجعل النوافل بنية الفريضة، لأن الذمة مطالبة بالفرض، والسُنة ليست على سبيل الإلزام، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : «أُقْضُوا اللهَ، فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ».
 

الصلاة وقت الكراهة

 

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن الأوقات التي يكره فيها أداء الصلوات، هي: بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وعند طلوع الشمس، وعند استواء الشمس في كبد السماء، يعني قبل الظهر بخمس عشرة دقيقة، وبعد العصر حتى المغرب وعند غروب الشمس" في هذه الأوقات إجمالا يجوز أن يصلي المسلم النافلة إذا كان لها سبب سابق.

 

واستشهد مستشار مفتي الجمهورية، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، بحديث النبي الذي يقول فيه «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس» صحيح، ورواه البخاري ومسلم (827) عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ».

 

وأضاف، أنه يجوز الصلاة بسبب في هذا الوقت لمن فاتته فريضة ويريد قضائها.

وأوضح، أنه يجوز كذلك الصلاة في هذه الأوقات، كأنه فاتته سنة الفجر القبلية فيجوز قضاؤها بعد الصلاة، أو  نسي فريضة العشاء فيجوز أداؤها في الأوقات المنهي عنها.

 

الأوقات المنهي عن الصلاة فيها بالساعة أوقات النهي عن الصلاة هل تصح الصلاة في أوقات الكراهة الصلاة وقت الكراهة الأوقات التي تحرم فيها الصلاة

ترشيحاتنا

شكري يتوجه إلى واشنطن لعقد الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة

بعد قمة الزمالك.. موسيماني يرفع أصابعة الخمسة ويعلق: الأيام الجميلة عادت

أحمد عبدالقادر بعد خماسية الأهلي بمرمى الزمالك: تصب فى مصلحة الجميع

المكتب الفني للمصلحة : مراكز الدروس الخصوصية ومدرسين السناتر سيخضعون للضرائب

جهاد جريشة: ركلة جزاء الزمالك صحيحة واعتذرت لـ فيفا عن إدارة مباراة بإفريقيا

عواطف حلمى عن النجمات اللاتي يحرمن الفن بعد الحجاب: مش فاهمين |فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كارتيرون يرفض حضور المؤتمر الصحفي بعد القمة

بعد خسارة القمة أمام الأهلي .. كارتيرون يغادر القاهرة والزمالك راحة 6 أيام

إحالة أوراق أب للمفتى اغتصب نجلته القاصر 3 مرات في المنصورة

مرتضى منصور : مش هدخل مكتبي في الزمالك إلا بشرط

عقب خماسية الأهلي.. مرتضى منصور يعلن عودته لـ الزمالك

حسام موافي: بوس إيد مراتك لو اتخانقت معاها وجالك السكر | فيديو

بلاش تحفيل.. تعليق ناري من إبنة الخطيب بعد خماسية الأهلى فى الزمالك

وزير التعليم العالي يطمئن المصريين : لدينا أحدث الأدوية التي تقلل حالات وفيات كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء جلوسه على المرحاض.. ثعبان كوبرا يعض رجل والسم يأكل أعضاءه

فنانة كويتية تصف الملياردير بيل جيتس بـ "النبي" وتطلب يده للزواج |شاهد

أوركسترا النور والأمل.. كفيفات خطفن أنظار العالم قبل القمة 123 بين الأهلي والزمالك

الشعراوي أعاده للفن.. كيف نجا حسن عابدين من الأسر والحكم بالإعدام في فلسطين؟

فيديو

فيديوجراف.. على طريقة سفاح الإسماعيلية.. شاب يهاجم الناس بالساطور في الصين

فيديوجراف| أسرار لأول مرة.. ويجز: جمهوري كبير ولما شفتهم افتكرتهم نمل

ماكنتش أعرف هتبقى تريند.. هيفاء وهبي على "عربة ترمس" بفستان سواريه

حكم مباراة القمة 123 يوجه رسالة لجماهير الزمالك والأهلي .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

اﻟﻤﺰﻳﺪ