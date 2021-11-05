اليمن.. التحالف يقتل 126 إرهابيا ويدمر 16 آلية عسكرية للحوثي

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية ‏اليوم الجمعة عن تنفيذ 29 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا في ‎البيضاء و ‎صرواح و ‎الجوف خلال 24 ساعة.

وذكرت قوات التحالف في بيان لها ‏‎ان العمليات أسفرت عن مقتل 126 إرهابيا وتدمير 16 آلية عسكرية حوثية، مشددة علي ‏استمرارها في تقديم الدعم والإسناد للجيش الوطني اليمني.

وكانت قوات تحالف دعم الشرعية باليمن، بالأمس (الخميس)، أفادت بأنه تم تنفيذ 25 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية بصرواح والجوف خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت قوات التحالف أن عمليات الاستهداف أسفرت عن تدمير 14 من الآليات العسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت 115 عنصرًا إرهابيًا.

ويشار الي انه تم أيضا تدمير خمس عربات وسقوط العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح بعدما استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بغارات جوية، تجمعات وآليات لميليشيا الحوثي في مواقع متفرقة جنوب وغرب محافظة مأرب.

وبحسب صحيفة سبق السعودية؛ فأن قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، تخوض معارك متواصلة ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية على امتداد مسرح العمليات القتالية جنوب وغرب مأرب.

وشهد صباح امس الأربعاء نجاح قوات الجيش اليمني في صد هجوماً للميليشيا الحوثية في جبهة "ملعا"، وأجبرتها على التراجع والفرار بعد سقوط غالبية عناصرها المهاجمة ما بين قتيل وجريح.

وفي جبهة "الجوبة" نفذ أبطال الجيش والمقاومة عملية التفاف ناجحة لتطويق عناصر حوثية كانت تحاول التسلل نحو مواقع عسكرية، وانتهت المواجهات بمصرع غالبية تلك العناصر وأسر من تبقى منهم.

وفي الجبهة الغربية لمحافظة مأرب شن الجيش اليمني في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء هجوماً استباقياً تمكنوا خلاله من تدمير قدرات الميليشيا في جبهة الكسارة، وأوقعوا عدداً من العناصر الحوثية بين قتيل وجريح.