حملة مكبرة لإزالة الشاسيهات والإعلانات المخالفة بـ جليم

شنت حملة مكبرة صباح اليوم الجمعة لإزالة الشاسيهات والإعلانات المخالفة بمنطقة جليم بنطاق حي شرق الإسكندرية، وذلك بحضور مها أبو الخير رئيس قسم الإعلانات بالمركز النموذجى ومختصين المركز النموذجى، ومسئولي وحدة الإزالة الفورية.

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يأتي هذا تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية باستمرار الحملات المكبرة على مستوى أحياء الإسكندرية لإزالة فوضى الإعلانات المخالفة.

محافظ الإسكندرية قد شدد على رؤساء الأحياء ووحدة الإزالة الفورية بالمحافظة والجهات المختصة بإزالة الإعلانات المخالفة بجميع أنحاء وشوارع الإسكندرية، وإتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال تلك المخالفات واسترداد حق الدولة بالكامل.



وقد تم إزالة 1580 إعلان مخالف وتحصيل 2 مليون غرامات فورية وتحرير 1146 محضر بحملات مكبرة على مستوى الأحياء خلال أسبوع.