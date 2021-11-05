بـ طرحة بيضاء.. سوزان نجم الدين تخطف قلوب متابعيها

شاركت الفنانة السورية سوزان نجم الدين جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها، عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سوزان فى الصور بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت توب مطرزة باللون الأسود وطرحة بيضاء، مع وضع بعض المكياج الهادئ الذى زادها جمالًا وأنوثة.

وتنتظر الفنانة سوزان نجم الدين عرض فيلمها الجديد "تماسيح النيل" بطولة الفنان خالد الصاوي، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، ويزو، محمد ثروت، هنادى مهنا، كريم عفيفي، سليمان عيد، محمد جمعة، بدرية طلبة، ومن تأليف لؤي السيد، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

وتدور أحداث الفيلم في رحلة نيلية على مركب سياحي بأسوان، وتحدث عملية نصب غير متوقعة لأحد رواد المركب لتتوالي بعدها الأحداث في إطار كوميدي ساخر للكشف عن الحقيقة

