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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ طرحة بيضاء.. سوزان نجم الدين تخطف قلوب متابعيها

سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين

شاركت الفنانة السورية سوزان نجم الدين جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها، عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سوزان فى الصور بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت توب مطرزة باللون الأسود وطرحة بيضاء، مع وضع بعض المكياج الهادئ الذى زادها جمالًا وأنوثة.

وتنتظر الفنانة سوزان نجم الدين عرض فيلمها الجديد "تماسيح النيل" بطولة الفنان خالد الصاوي، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، ويزو، محمد ثروت، هنادى مهنا، كريم عفيفي، سليمان عيد، محمد جمعة، بدرية طلبة، ومن تأليف لؤي السيد، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

وتدور أحداث الفيلم في رحلة نيلية على مركب سياحي بأسوان، وتحدث عملية نصب غير متوقعة لأحد رواد المركب لتتوالي بعدها الأحداث في إطار كوميدي ساخر للكشف عن الحقيقة
 

الفنانة سوزان نجم الدين طرحة بيضاء إطلالة ساحرة الفنانة السورية تماسيح النيل صورة جديدة لها أحداث الفيلم

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