عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مرشح لعضوية النادي الأهلي.. أبو العزايم يطلق حملة صناعة مائة “محمد صلاح"

الدكتور محمد أبو
الدكتور محمد أبو العزايم

 

 


يدشن الدكتور محمد أبو العزايم أستشاري الطب النفسي المرشح لعضوية النادي الأهلي فوق السن ،  الأربعاء المقبل ،مشروعا لصناعة البطل المصري محمد صلاح.

وقال أبو العزايم إن المشروع يهدف لصناعة ١٠٠ رياضي مثل محمد صلاح في كل الألعاب وعلى رأسها كرة القدم ،موضحاً أن الأمر ليس صعباً على الإطلاق ،ونستطيع فعله بالتأهيل النفسي والاجتماعي والرياضي وفي قت قياسي.

وأضاف أبو العزايم إنه سواء داخل النادي الأهلي العريق أو غيره من نوادي مصر هناك الكثير من الرياضيين في كل الرياضات بداية من مراحل الناشئين وحتى الفرق المحترفة الذين يحتاجون إلى الأخذ بأيديهم للوصول للعالمية،والتأثير في المجتمع العالمي كما يفعل البطل محمد صلاح.
ولفت إلى أن المشروع  وهو أول مشروع في مصر والشرق الأوسط يهتم بصناعة البطل الرياضي، وإعداده نفسيًا واجتماعيًا بجانب إعداده الرياضي، معتمدا على الجانب الأساسي في الرياضة وهو الجانب النفسي المُهمل في الرياضة المصرية،فهو القادر على صناعة بطل حقيقي يرفع اسم مصر في العالم .

وأوضح أبو العزايم أن الثقة بالنفس تُعد من إهم الصفات التي تحتاج إلى الدعم والتعزيز في شخصية أولادنا حتى يستطيعوا أن يتعايشوا بشكل مؤثر وفعال في المجتمع.

واستكمل يجب أن نجعل من الرياضة البدنية هدفاً لتطوير مهارات الأطفال،مثل مهارات القيادة واتخاذ القرار وتنمية مهارات التواصل وروح التعاون وتكوين صداقات وغرس روح الفريق والثقة بالنفس،ففي المقابل إذا لم يتوافر المناخ النفسي والاجتماعي بشكل صحيح في الرياضة، قد ينتج عنها أثار غير إيجابية تؤدي إلى عدم الرغبة أو البعد عن ممارس الرياضة.


وأوضح  أنه لأجل كل ذلك تكمن أهمية الطب النفسي الرياضي في مساعدة الشباب الصاعد في تحقيق أحلامهم وأهدافهم، وذلك بتكوين فريق تأهيلي متكامل من أطباء نفسين وأخصائيين نفسين واجتماعين فضلًا عن إتباع البرامج العلمية الحديثة والمتطورة .

الدكتور محمد أبو العزايم النادي الأهلي محمد صلاح التأهيل النفسي البطل الرياضي انتخابات النادى الاهلي

ترشيحاتنا

بث مباشر .. الأهلي والزمالك اليوم الجمعة 5-11-2021

أحمد سمير فرج: مشروع حياة كريمة هو تطبيق فعلي للمسؤولية المجتمعية

ماكنتش أعرف هتبقى تريند.. هيفاء وهبي على "عربة ترمس" بفستان سواريه

رئيس حماية المستهلك: المسؤولية المجتمعية تعني تجاوب المؤسسات في التنمية المستدامة |فيديو

حكم مباراة القمة 123 يوجه رسالة لجماهير الزمالك والأهلي .. فيديو

طن مفروم.. ضبط مزرعة تذبح الحمير وتبيع لحومها بالإسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ الهولوجرام .. أم كلثوم تظهر على مسرح ‎موسم الرياض

الكويت.. بيان عاجل من الطيران المدني عن مصر و4 دول أخري

مفاجأة موسيماني.. شوبير يثير الجدل قبل قمة الأهلي والزمالك| شاهد

الخطيب يغيب عن قمة الأهلي والزمالك.. تعرف على السبب

موسيماني يعقد محاضرة للاعبي الأهلي قبل التحرك لملعب مباراة الزمالك

إنقاذ 5 محافظات من الاختفاء بسبب التغيرات المناخية|ماذا فعلت مصر لحماية شواطئها|فيديو

خالٍ من أي اضطرابات.. تقرير الطب الشرعي عن المتهم بجريمة الإسماعيلية

العالم يفقد رئتيه..وكارثة جديدة تتسبب في تحول غابات الأمازون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هزار بايخ قلب بجد.. لماذا انسحبت المذيعة فرح علي من «ستوديو القمة» على الهواء مباشرة

تصريحات كارتيرون تشعل القمة 123.. أرقام وحكايات 217 مباراة جمعت الأهلي والزمالك

ماذا يحدث؟.. بعد جريمة دبور الاسماعيلية وحصار خُط الفيوم.. شاب يذبح والديه بالاسكندرية

مدحت صالح بشعل حفل الموسيقى العربية| صور

فيديو

تصرّف لافت بين لاعبي الأهلي والزمالك قبل انطلاق القمة 123 .. فيديو

القمة 123.. وصول حافلة الأهلي استاد القاهرة لمواجهة الزمالك .. فيديو

فيديو جراف.. ماذا قال تقرير الطب الشرعي عن المتهم بجريمة الإسماعيلية

بسبب صلاة النساء| شاهد.. مواجهات واحتجاجات عند حائط البراق في القدس

المزيد

ساحة رأي

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

اﻟﻤﺰﻳﺪ