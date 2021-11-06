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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

السوق السعودي .. سعر ومواصفات كيا نيرو موديل 2021

السوق السعودي ..
السوق السعودي .. سعر ومواصفات كيا نيرو موديل 2021

تنتمي السيارة كيا نيرو موديل 2021 إلى فئة الكروس اوفر الرياضية متعددة الاستخدامات، والتي تضم باقة من مواصفات الحماية والامان، إلى جانب التقنيات الفنية الخاصة بها، بالاضافة إلى برامج دعم قائد المركبة على تحديات الطريق وعناصر الرفاهية والتحكم.

الأداء الفني لمحرك السيارة كيا نيرو موديل 2021 

تتسارع السيارة كيا نيرو موديل 2021 من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 10.8 ثانية، حيث تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي.

يستطع ان ينتج قوة قدرها 139 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 147 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات بواسطة ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء، مع سرعة قصوى تقدر بـ 172 كيلومتر في الساعة. 

تصميم السيارة كيا نيرو موديل 2021 

ترتكز السيارة كيا نيرو موديل 2021 على عجلات رياضية مدعومة بجنوط ذات تصميم هندسي متعدد الاضلاع، تضمهم قاعدة عجلات بطول 2.700 متر، بينما تأتي السيارة بنسبة طول كلي تقدر بـ 4.335 متر، وبعرض يبلغ 1.805 متر، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 421 لتر.

وتضم السيارة كيا نيرو موديل 2021 مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LEDLIGHT، مع مرايات كهربائية، ومصابيح ضباب، وشبكة امامية متعددة الفتحات الهوائية، ومفهوم رباعي الابواب، مع بعض اللمسات الغائرة والبارزة التي تساعد على انسيابية الحركة.

بالاضافة إلى بعض التجهيزات الاخري مثل شاشة عرض الوسائط المتعددة والخرائط، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، ومكيف هواء، وبلوتوث، وقفل مركزي للابواب، وزجاج كهربائي، إلى جانب مستشعرات ركن، وكاميرا خلفية، وكاميرا محيطة، وبرامج المكابح عالية الاداء.

أسعار السيارة كيا نيرو موديل 2021 

يبلغ سعر السيارة كيا نيرو موديل 2021 داخل السوق السعودي بقيمة قدرها 121.679 ريال.

كيا نيرو موديل 2021 كيا نيرو موديل 2021 السيارة كيا نيرو موديل 2021

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