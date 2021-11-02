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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعديلات MG على طراز ZS الكهربائي لمنافسة كيا نيرو

MG ZS
MG ZS

كشفت MG موتورز عن الأسعار والمواصفات التفصيلية الخاصة بطرازها ZS الكهربائي، ذات المظهر الرياضي من فئة الكروس أوفر المتعددة الأوجه، حيث اخضعتها مؤخرا لعدة تعديلات خاصة بالتصميم الخارجي والتقنيات التكنولوجية الحديثة .

 

وفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، تأتي التعديلات الجديدة لتجعل من إم جي زد إس أكثر تنافسية مع غريمتها التقليدية كيا إيه نيرو التي تعمل ببطارية 72 كيلو واط وبمدى تشغيلي يصل إلى 163 في الشحنة الواحدة للموديل الحالي.

 

كل فئات خط إنتاج "زد إس" خضعت لتغيير في شبكة التهوية الأمامية لتجعلها مميزة أكثر وتعبر عن التحول الكهربائي كما أن كل الطرز والفئات سيتم تقديمهم في  خمسة ألوان الطلاء الخارجي: الأبيض القطبي، الأسوداء اللؤلؤي، الفضي ذات البصمة التاريخية القديمة، الأحمر الديناميكي، والأزرق البحري مع سعر يبدأ بـ 28,495 وبذلك تعتبر السيارة الرياضية المتعددة الاستخدامات الأرخص سعرا من كل منافسيها التقليديين.

 

قامت شركة إم جي بتجهيز طراز زد إس فئة Entry-Level SE بشاشة تعمل باللمس مقاس 10.1 بوصة، ومكان لشاحن USB إلى جانب تكييف الهواء الآلي، المصابيح الأمامية ليد، وخاصية دخول بدون مفتاح ومثبت السرعة التكيفي ويعمل على مساعدة السائق في الحفاظ على مسافة آمنة وثابتة من المركبة والسيارات الأخرى المحيطة، تتضمن جميع السيارات أنظمة المساعدة بما في ذلك فرامل الطوارئ الذكية ومساعدة الحفاظ على حارة السير والكشف عن المشاة، ويبدأ سعر الـ MG ZS SE "إم جي زد إس فئة إس إيه" بـ 28,495 ألف جنيه استرليني.

 

يبدأ المستوى التالي، فئة الـ trophy من 30995 جنيه إسترليني ويضيف على المواصفات السابقة سقف بانورامي وقضبان للسقف، مقاعد جلدية بخاصية التدفئة وتعمل بالكهرباء لتحريكها في عدة اتجاهات، ماسحات أوتوماتيكية وشحن الهاتف اللاسلكي.

 

بينما المستوى الثالث الأعلى سعرا يبدأ من 31,495 جنيه استرليني ومزود بنظام الـ iSmart للخدمات الموصول بالإنترنت مع تقديم حالة الطقس والحالة المرورية وشبكة خدمات أمازون.

تأتي التعديلات الجديدة تزامنا مع رغبة وخطة إم جي في فتح أسواق عالمية جديدة لها، بعد أن أثبتت نفسها في 15 سوق عالمي مختلف.

MG موتورز ZS الكهربائي الكروس اوفر زد إس شركة ام جي إم جي زد إس إم جي زد إس فئة إس إيه

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