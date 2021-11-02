تصل إلى 5 آلاف جنيه.. زيادة أسعار ام جي RX5 مويل 2022

شهدت النسخة ام جي RX5 موديل 2022 ارتفعًا بالقيمة التسويقية، وجاءت بزيادة سعرية بلغت 5 آلاف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري، وتعد ام جي RX5 واحدة من الاصدارات الشهيرة التي تنتمي إلى فئة السيارت الرياضية المتعددة الاستخدام التي تأتي من قبل العلامة التجارية MG عبر 3 فئات من التجهيزات.

القياسات الهيكلية للسيارة ام جي RX5 موديل 2022

ترتكز ام جي RX5 على عجلات رياضية يتراوح قياسها بين 17 و18 بوصة، بينما تأتي بنسبة طول بلغت 4545 مم، وبعرض يقدر بـ 1855 مم، و بارتفاع يبلغ 1719 متر، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 595 لتر، مع اقطاب ثنائية على جانبي السقف، ومرايات جانبية كهربائية، ومصابيح هالوجين و LED للفئة عالية التجهيز، بالاضافة إلى فتحة سقف بانوراما.

تجهيزات السيارة ام جي RX5 موديل 2022

دعمت السيارة بالعديد من التجهيزات مع اختلاف الفئات ومنها، كاميرا خلفية، وحساسات حركة لسهولة الاصطفاف، بالاضافة إلى عجلة قيادة مالتي فانكشن، وشاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة، ومثبت سرعة، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني، وخاصية التوازن الالكتروني ESP، وفرامل يد كهربائية، وخاصية متلابعة ضغط الاطارات، ومكيف هواء، ونظام صوتي وترفيهي.

الاداء الفني لمحرك السيارة ام جي RX5 موديل 2022

تستمد السيارة ام جي RX5 موديل 2022 قوتها من محرك 4 سليندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 169 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 250 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات، ومن خلال هذه الامكانيات الفنية تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم خلال مدة زمنية تقدر بـ 9.8 ثانية.

أسعار السيارة ام جي RX5 موديل 2022 في مصر

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل CLASSIC 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 341.990 جنيه بدلًا من 336.990 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل COMFORT 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 361.990 جنيه بدلًا 356.990 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل LUXURY 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 391.990 جنيه بدلًا من 386.990 جنيه.