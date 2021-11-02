عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تصل إلى 5 آلاف جنيه.. زيادة أسعار ام جي RX5 مويل 2022

تصل إلى 5 الاف جنيه
تصل إلى 5 الاف جنيه .. زيادة في اسعار ام جي RX5 مويل 2022

شهدت النسخة ام جي RX5 موديل 2022 ارتفعًا بالقيمة التسويقية، وجاءت بزيادة سعرية بلغت 5 آلاف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري، وتعد ام جي RX5 واحدة من الاصدارات الشهيرة التي تنتمي إلى فئة السيارت الرياضية المتعددة الاستخدام التي تأتي من قبل العلامة التجارية MG عبر 3 فئات من التجهيزات.

القياسات الهيكلية للسيارة ام جي RX5 موديل 2022

 

ترتكز ام جي RX5 على عجلات رياضية يتراوح قياسها بين 17 و18 بوصة، بينما تأتي بنسبة طول بلغت 4545 مم، وبعرض يقدر بـ 1855 مم، و بارتفاع يبلغ 1719 متر، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 595 لتر، مع اقطاب ثنائية على جانبي السقف، ومرايات جانبية كهربائية، ومصابيح هالوجين و LED للفئة عالية التجهيز، بالاضافة إلى فتحة سقف بانوراما.

تجهيزات السيارة ام جي RX5 موديل 2022 

 

دعمت السيارة بالعديد من التجهيزات مع اختلاف الفئات ومنها، كاميرا خلفية، وحساسات حركة لسهولة الاصطفاف، بالاضافة إلى عجلة قيادة مالتي فانكشن، وشاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة، ومثبت سرعة، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني، وخاصية التوازن الالكتروني ESP، وفرامل يد كهربائية، وخاصية متلابعة ضغط الاطارات، ومكيف هواء، ونظام صوتي وترفيهي.

الاداء الفني لمحرك السيارة ام جي RX5 موديل 2022 

 

تستمد السيارة ام جي RX5 موديل 2022 قوتها من محرك 4 سليندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 169 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 250 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات، ومن خلال هذه الامكانيات الفنية تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم خلال مدة زمنية تقدر بـ 9.8 ثانية.

أسعار السيارة ام جي RX5 موديل 2022 في مصر 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل CLASSIC 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 341.990 جنيه بدلًا من 336.990 جنيه.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل COMFORT 2021   محرك 1500  سي سي تيربو بسعر  361.990 جنيه بدلًا 356.990 جنيه.

 

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل LUXURY 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 391.990 جنيه بدلًا من 386.990 جنيه.

ام جي RX5 موديل 2022 ام جي RX5 موديل 2022 سيارة ام جي RX5 موديل 2022 تجهيزات السيارة ام جي RX5 موديل 2022

ترشيحاتنا

الفوز لا يحسم بطل الدوري.. شيكابالا يتحدث عن مباراة القمة وأزمة إيقافه

الحكمة من تعدد الزوجات للرجل .. 8 أسباب تعرف عليها

شاهد عيان يكشف سبب عدم تدخل الأهالي لإنقاذ ضحية حادث الإسماعيلية.. فيديو

مديرة الموسيقى العربية: المهرجان هو السد المنيع ضد الأغاني الهابطة

تركي آل شيخ يشيد بـ سينما البوليفارد: أنصح الجميع ما تفوتهم | فيديو

أسرع صيانة في العالم من كوكب اليابان | فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة شرف.. مفاجأة في جريمة الساطور بالإسماعيلية: علاقة آثمة مع شقيقة وزوجة الجاني

الصور الأولى لضحية جريمة الإسماعيلية

تفريغ كاميرات حادث ذبح شخص بوسط مدينة الاسماعيلية

فصل رأسه عن جسده في الشارع.. قاتل شاب الإسماعيلية يواجه هذه العقوبات

نهاية العالم تدق.. "قمة المناخ" تحذر من غرق مدينة مصرية

فصل رأسه عن جسمه..أسرة قتيل الإسماعيلية تتحدث لـ صدى البلد .. شاهد

مقتل شاب على يد مجهول في الإسماعيلية

بيان عاجل من مطار القاهرة بشأن اصطدام طائرة الخطوط السعودية داخل المهبط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو صادم.. بايدن يغط في النوم خلال قمة تغير المناخ|شاهد

ما بين باريس 2015 وجلاسكو 2021.. ماذا قدمت مؤتمرات وقمم المناخ للحفاظ على الأرض؟

تامر فرج بالعكاز فى العرض الخاص لفيلم فرق خبرة .. صور

ساحرة شريرة وحيوانات.. أغرب احتفالات المشاهير بالهالوين وهذا ما فعلته كيم كارداشيان - صور

فيديو

نساء الهضبة .. سر الظهور المتكرر لـ عمرو دياب مع تيارا واهب

فيديوجراف| قبل انطلاق احتفاليته.. 10 معلومات هامة عن طريق الكباش

حجر معسل.. عروس تثير الجدل بتدخين الشيشة في الكوشة.. فيديوجراف

حجاب وسجن وعري وتعذيب خادمات.. ماذا قالت وفاء مكي مع راغدة شلهوب

المزيد

ساحة رأي

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (10)

د. هادي التونسي يكتب : زيارة إلى متحف الأشجار

إيمان الدربي تكتب: "امسك متحرش"

د. محمد مبروك يكتب: قمر الأماني

محمود دياب يكتب: هذا سُبّة في جبينهم

د. مجدي بدران: مجموعة العشرين وتغير المناخ ولقاحات الكورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ