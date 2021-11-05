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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجوم الفن يتوقعون نتيجة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

يترقب المشاهدون نتيجة مباراة الأهلي والزمالك التي تقام اليوم في إستاد القاهرة الدولي ضمن فعاليات الدوري المصري، “صدى البلد” تواصل مع عدد من النجوم لمعرفة توقعاتهم للمباراة، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

 

صلاح عبد الله

كشف الفنان صلاح عبد الله عن رأيه في مباراة القمة التي تقام اليوم بطولة الدورى العام باستاد القاهرة، فى الأسبوع الثالث.

وقال صلاح عبد الله لـ صدي البلد، إن المباراة صعبة، لأنها في بداية الدورى العام وكل فريق يرغب في الفوز ليعتلي القمة، خاصة أن كل فريق على دراية تمامة بالآخر.

وأضاف صلاح عبد الله: “أتوقع التعادل الإيجابي بين الفريقين بأي نتيجة ولكن أتمنى أن يفوز نادى الزمالك”.

وأطلق أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة ، مبادرة "لا تتعصب" قبل قمة الزمالك والأهلي المقرر لها الثامنة مساء اليوم في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2021 – 2022.

أكدت رابطة الأندية المحترفة أن مباراة القمة ستشهد تواجد جماهيري ألف مشجع لكل فريق كما هو متفق عليه ، وتم إطلاق مبادرة لا للتعصب لعودة الروح الرياضية بين جماهير الزمالك و الأهلي قبل القمة ، للتهدئة بين الطرفين.

ووجهت الرابطة الشكر لجميع الأندية بعد حالة الإلتزام التى شهدتها مباريات الجولة الأولى و الثانية وعدم الخروج عن النص خلال المباريات.

محمد أنور

كشف الفنان محمد أنور عن توقعه لنتيجة مباراة القمة اليوم بين الأهلي والزمالك .

وقال محمد أنور في تصريح خاص لصدى البلد :" كله متوقع ان الماتش هيبقي تعادل او مكسب بفرق بسيط، بس انا شايف ان الاهلي هيكسب بنتيجة كبيرة، وهيعمل سكور عالي".

وأضاف محمد أنور:" إن شاء الله الماتش هيخلص 4-1  للأهلي".

إيهاب فهمي

كشف الفنان إيهاب فهمي عن توقعه لمباراة القمة اليوم بين الأهلي والزمالك .

وقال إيهاب فهمي في تصريح خاص لصدى البلد ": أتوقع فوز الأهلي على الزمالك إما 2- 0، وسيسجل الاهداف بيرسي تاو و محمد شريف ، أو يفوز الأهلي 3-1 ويسجل الأهداف بيرسي تاو ومحمد شريف وحمدي فتحي، وهدف الزمالك سيسجله زيزو".

ندى بسيوني

كشفت الفنانة ندى بسيوني عن رأيها في مباراة القمة التي تقام اليوم باستاد القاهرة والتي تجمع بين الأهلي والزمالك في الأسبوع الثالث من الدوري العام.

وقالت ندى بسيوني في تصريح خاص لصدي البلد : أن مباراة الأهلي والزمالك دائما خارج التوقعات خاصة أن هناك حالة من التكافؤ بين الفريقين.

وأضافت ندى بسيوني : أن موسيماني المدير الفني لنادي الاهلى أصبح على دراية كاملة بفريق الزمالك وما يخطط له المدير الفني كارتيرون لنادي الزمالك وهو نفس الحال بالنسبة للزمالك يعرف جيدا الاهلى.

وأوضحت ندى بسيوني : من الصعب أن يتوقع أحد نتيجة المباراة خاصة أن هناك دوافع مختلفة لكل فريق حتى على مستوى الإصابات بين الفريقين متعادلة.

ثراء جبيل

أكدت الفنانة ثراء جبيل، إنها تشجع نادي الزمالك في مباراة القمة اليوم بين الأهلي والزمالك التي تُلعب في إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من مسابقة الدوري الممتاز.

قالت الفنانة  ثراء جبيل، في تصريح لـ “صدى البلد”: “أشجع نادي الزمالك وأتمنى أن يفوز في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك”.

 

صلاح عبد الله محمد انور ايهاب فهمي ندى بسيونى ثراء جبيل

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