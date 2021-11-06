يشيد بشكل الدوري العام.. عضو رياضة الشيوخ: طفرة في نقل وإخراج المباريات

قال النائب أحمد البلشي عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن مبارة القمة التي شهدناها اليوم من المباريات القوية التي شهدها الدوري المصري، موضحا أن الدوري هذه المرة مختلف ويتميز بالحماسة والندية والقوة.

وأضاف البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن نقل وإخراج مباريات بطولة الدوري العام المصري نال على إشادات عالية، خاصة بعد التصوير المختلف الذي ظهر لأول مرة في تاريخ البطولة.

وشدد عضو رياضة الشيوخ على ضرورة نبذ كافة أشكال التعصب، والبعد عن التصرفات التي قد تتسبب في إصارة المشاكل، والتمسك بأخلاقيات الرياضة وتقبل ثقافة الهزيمة.

وانتهت أحداث مباراة الأهلي والزمالك بتقدم الأحمر بخماسية مقابل ثلاثة أهداف، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.