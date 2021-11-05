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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قمة مشتعلة.. الأهلي في المقدمة بفوز قاسٍ على الزمالك 5-3

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

انتهت أحداث مباراة الأهلي والزمالك بتقدم الأحمر بخماسية مقابل ثلاثة أهداف، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

تفاصيل المباراة..

ضربة البداية مع الأهلي سجلت أول هجمة للمارد الأحمر على مرمى الزمالك، ولكن لم تشكل أي خطورة على مرمى محمد أبو جبل حارس مرمى الأبيض. 

وفي الدقيقة 8 من عمر المباراة، تمكن الزمالك من الوصول إلى مرمى الأهلي عن طريق أشرف بن شرقي الذي توغل بين دفاعات المارد الأحمر ووصل إلى الشناوي وسدد كرة خادعة ولكن استطاع الشناوي من ابعاد الكرة. 

ومن بعدها رد الأهلي بهجمة عن طريق محمد شريف الذي تواجد بالكرة في الجبهة اليسرى للزمالك، ووصل لمنطقة الجزاء، ثم مررها لـ محمد مجدى أفشة، ولكن اقتنصها لاعبي الزمالك من أمامه. 

استطاع الأهلي من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 16 من عمر المباراة عن طريق تسديدة من أليو ديانج من خارج منطقة الجزاء، ترتطم في العارضة وترتد في ظهر أبو جبل وتسكن الشباك.

ومن بعدها حصل علي معلول على ركلة جزاء في الدقيقة 18 من عمر المباراة، وتصدى لها وأسكنها الشباك في الدقيقة 20.

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معلول من تاني .. الأهلي يسجل الهدف الخامس في مرمى الزمالك

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مصطفى فتحي يسجل هدفا في مرمى الأهلي ويقلص الفارق

وفي الدقيقة 25 من عمر المباراة اقتنص عمرو السولية الكرة من تمريرة أخطأها محمود علاء ومرر السولية كرة رائعة اقتنصها محمد شريف وأسكنها شباك أبو جبل.

تدخل طارق حامد لاعب الزمالك على عمرو السولية خط وسط الأهلي في الدقيقة 35 من عمر المباراة وتلقى البطاقة الصفراء.

أشهر محمد عادل حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه عمر السعيد لاعب الزمالك في الدقيقة 39 بعد اعتراضه على حكم المباراة.

ظهر الزمالك في شوط المباراة الثاني بحماسة على عكس شوط المباراة الأول الذي تلقى خلاله ثلاثة أهداف.

حاصر لاعبو الزمالك فريق الأهلي داخل منطقة جزائهم في الدقائق الأولى من عمر الشوط الثاني أربك دفاعات الأحمر ولكن لم يتمكنوا من تحقيق هدف تقليص الفارق.

سدد مصطفى فتحي لاعب الزمالك كرة رائعة ليسجل الهدف الأول للأبيض في الدقيقة 51 من عمر المباراة.

سجل أليو ديانج الهدف الرابع في مرمى الزمالك رداً على هدف مصطفى فتحي سريعاً من تسديدة رائعة، بعد دقيقة واحدة من هدف مصطفى فتحي.

سقط عمرو السولية داخل منطقة جزاء الزمالك بعد ارتكاب المثلوثي لاعب الزمالك خطأ واحتسبها حكم المباراة ركلة جزاء.

وتصدى علي معلول لاعب الأهلي للكرة وسددها في مرمى محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك وتألق جبل ومنعها من الدخول ولكن تمكن محمد شريف من لحاقها واسكنها شباك جبل.

وعاد محمد عادل حكم المباراة لخاصية الـ var، وقرر إعادة ركلة الجزاء وسجلها معلول مرة أخرى في شباك ابو جبل في الدقيقة 64 من عمر المباراة لتصبح النتيجة 5-1.

وسقط محمد مجدى أفشة داخل أرضية ملعب المباراة، بعد تدخل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك بقوة، وأشهر محمد عادل حكم المباراة البطاقة الصفراء في الدقيقة 66.

سقط سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك داخل منطقة الجزاء، احتسبها حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الزمالك.

تصدى أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك للكرة وسددها في مرمى الشناوي لتصبح النتيجة 5-2.

أهدر محمد شريف كرة هدف سادس للنادي الأهلي في الدقيقة 88 من عمر المباراة بعد توغله بين دفاعات الزمالك ودخوله منطقة الجزاء وتسديد كرة رائعة ولكنها مرت بجوار مرمى أبو جبل.

مرر أوباما كرة رائعة لبن شرقي الذي سدد كرة رائعة أسكنها شباك الشناوي في الدقيقة 89.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 9 ويتصدر ترتيب الدوري المصري، بينما يستقر الزمالك في المركز الرابع برصيد 6 نقاط.

ويضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل 
خط الدفاع: احمد فتوح  – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي 
خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي 
خط الهجوم : عمر السعيد

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: بيرسي تاو، ومحمد شريف.

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