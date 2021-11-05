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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك للقاء القمة

الزمالك
الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها في الثامنة مساء اليوم باستاد القاهرة في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري.


ويضم التشكيل كل من:
حراسة المرمى: محمد أبوجبل 
خط الدفاع: احمد فتوح  – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي 
خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي 
خط الهجوم : عمر السعيد
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمد عواد ومحمد عبد الشافي  ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة ومحمد أشرف روقا ومصطفى فتحي وإسلام جابر ومحمد أوناجم وسيف الدين الجزيري.

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