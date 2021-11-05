موسيماني: الأهلي كان الأفضل والأكثر تركيزًا والأيام المميزة قادمة

عبر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز ‏الكبير الذي حققه الفريق على الزمالك، في مباراة القمة التي تحمل رقم 123 في تاريخ لقاءات ‏الفريقين ببطولة الدوري الممتاز.‏

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي: «واجهنا الزمالك على ملعبه اليوم وحققنا نتيجة جيدة، ‏وجميع لاعبي الأهلي أدوا بروح عالية، وكان فريقنا هو الأفضل على المستويين الفني ‏والخططي».‏

وأضاف المدير الفني: «واجهنا الزمالك بنفس أسلوب وطريقة لعب مباراة الإسماعيلي الأولى ‏في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، وكنا اليوم الأكثر تركيزًا وحققنا الفوز».

وأشار موسيماني إلى أن الأهلي سجل خمسة أهداف، بواقع ثلاثة في الشوط الأول وهدفين في ‏الشوط الثاني، وتمنيت أن نسجل أهدافًا أكثر خلال المباراة ولكن لن تحصل على كل شيء.‏

وشدد المدير الفني للأهلي على أنه لا يعرف تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك من حيث ‏النتائج، وأن آخر مباراة حقق فيها الفريق الفوز بنتيجة كبيرة 6-1 كانت منذ ما يقرب من 20 ‏عامًا، مشيرًا إلى أن الأيام المميزة قادمة لهذا الجيل.‏

واختتم بيتسو موسيماني تصريحاته موجهًا الشكر إلى الجماهير على دعمهم الفريق خلال المباراة ‏ودعمهم المستمر للأهلي، مؤكدًا أنها منحت الفريق والجهاز الفني طاقة كبيرة، وكانت جزءًا مهمًّا من الفوز الذي تحقق اليوم.