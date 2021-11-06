بعد قمة الزمالك.. موسيماني يرفع أصابعة الخمسة ويعلق: الأيام الجميلة عادت

نشر بيتسو موسيماني ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صورة جديدة احتفالا بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على الزمالك، في مباراة القمة التي تحمل رقم 123 في تاريخ لقاءات الفريقين ببطولة الدوري الممتاز.
و ظهر موسيماني برفع أصابعة الخامسة مشيرا الي فوز فريقة بخمس اهداف و علق عبر فيسبوك قائلا : الايام الجميلة عادت!
يذكر ان عبر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على الزمالك، في مباراة القمة التي تحمل رقم 123 في تاريخ لقاءات الفريقين ببطولة الدوري الممتاز.
وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي: «واجهنا الزمالك على ملعبه اليوم وحققنا نتيجة جيدة، وجميع لاعبي الأهلي أدوا بروح عالية، وكان فريقنا هو الأفضل على المستويين الفني والخططي».
وأضاف المدير الفني: «واجهنا الزمالك بنفس أسلوب وطريقة لعب مباراة الإسماعيلي الأولى في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، وكنا اليوم الأكثر تركيزًا وحققنا الفوز».
وأشار موسيماني إلى أن الأهلي سجل خمسة أهداف، بواقع ثلاثة في الشوط الأول وهدفين في الشوط الثاني، وتمنيت أن نسجل أهدافًا أكثر خلال المباراة ولكن لن تحصل على كل شيء.
وشدد المدير الفني للأهلي على أنه لا يعرف تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك من حيث النتائج، وأن آخر مباراة حقق فيها الفريق الفوز بنتيجة كبيرة 6-1 كانت منذ ما يقرب من 20 عامًا، مشيرًا إلى أن الأيام المميزة قادمة لهذا الجيل.
واختتم بيتسو موسيماني تصريحاته موجهًا الشكر إلى الجماهير على دعمهم الفريق خلال المباراة ودعمهم المستمر للأهلي، مؤكدًا أنها منحت الفريق والجهاز الفني طاقة كبيرة، وكانت جزءًا مهمًّا من الفوز الذي تحقق اليوم.