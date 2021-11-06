بـ روب أحمر.. سمية الخشاب تهنئ الأهلي بالفوز : انا قلبي حديد

أبدت الفنانة سمية الخشاب الأهلي سعادتها بالفوز الذي حققه فريق الأهلي على الزمالك بنتيجة 5-3، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

وظهرت سمية الخشاب بإطلالة جريئة مرتدية روب باللون الأحمر عبر تويتر و علقت قائلة: الأهلي حديد وانا قلبي حديد.

وفاز الأهلي على الزمالك بنتيجة ٥-٣، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وتسيد الأهلي المباراة بأمواج هجومية متتالية وقدم أداءً رائعًا، أثمر عن تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الأول بتوقيع أليو ديانج في الدقيقة 16 من تسديدة قوية، وعلي معلول الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 20، قبل أن يختتم محمد شريف الثلاثية في الدقيقة 25، وفي الشوط الثاني أضاف أليو ديانج الهدف الرابع في الدقيقة 53، واختتم خماسية الأهلي علي معلول في الدقيقة 60 من ركلة جزاء، في حين سجل ثلاثية الزمالك مصطفى فتحي وأحمد السيد زيزو من ركلة جزاء، قبل أن يضيف أشرف بن شرقي الهدف الثالث.

ورفع الأهلي رصيده بهذا الفوز للنقطة 9 من ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، في حين تجمد رصيد الزمالك عند 6 نقاط.