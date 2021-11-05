بفستان تايجر جرئ.. سمية الخشاب تثير الجدل بأنوثتها

حرصت الفنانة سمية الخشاب، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت سمية الخشاب، بإطلالة أنيقة وجريئة خطفت بها الأنظار مرتديةً فستان باللون التايجر، واتسم ستايل الفستان بجانب مكشوف من الصدر وقصير فوق الركبة وهو ما جعل إطلالتها جريئة وارتدت معه بعض الاكسسوارات الفخمة .

وشاركت سمية الخشاب في مسلسل "موسى" بدراما رمضان الماضي، حيث حققت نجاحاً كبيراً بشخصية "حلاوتهم"، وشاركها البطولة كل من محمد رمضان، رياض الخولي، سيد رجب، عبير صبري، تارا عماد، هبة مجدي، صبري فواز، منذر رياحنة، أسماء جلال، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول وكوكبة من النجوم، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.