عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد خماسية الأهلي بمرمى الزمالك.. لويس ميكيسوني: نتيجة للتاريخ أمام المنافس التقليدي

صدى البلد

أبدي الموزمبيقي لويس ميكيسوني المنضم حديثا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته و فخرة  بالفوز الذي حققه فريق الاهلي  على الزمالك بنتيجة 5-3، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

 

وكتب لويس ميكيسوني عبر تويتر : نتيجة للتاريخ أمام المنافس التقليدي.

بعد خسارة القمة أمام الأهلي .. كارتيرون يغادر القاهرة والزمالك راحة 6 أيام

إبراهيم سعيد عن محمود علاء: أقل المدافعين ولا يصلح لنادي الزمالك

 

وفاز الأهلي على الزمالك بنتيجة ٥-٣، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

 

وتسيد الأهلي المباراة بأمواج هجومية متتالية وقدم أداءً رائعًا، أثمر عن تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الأول بتوقيع أليو ديانج في الدقيقة 16 من تسديدة قوية، وعلي معلول الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 20، قبل أن يختتم محمد شريف الثلاثية في الدقيقة 25، وفي الشوط الثاني أضاف أليو ديانج الهدف الرابع في الدقيقة 53، واختتم خماسية الأهلي علي معلول في الدقيقة 60 من ركلة جزاء، في حين سجل ثلاثية الزمالك مصطفى فتحي وأحمد السيد زيزو من ركلة جزاء، قبل أن يضيف أشرف بن شرقي الهدف الثالث.

ورفع الأهلي رصيده بهذا الفوز للنقطة 9 من ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، في حين تجمد رصيد الزمالك عند 6 نقاط.

لويس ميكيسوني فوز الأهلي فوز الاهلي علي الزمالك مباراة الاهلي و الزمالك

ترشيحاتنا

من الحب ما قتل.. مواطن يلقى مصرعه متأثرا بخماسية الأهلي بمرمى الزمالك

مقتل طفل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.. فيديو

لقطات تجسسية تكشف عن فولكس فاجن ID باز 2024 .. صور

الإغاثة وأسر الشهداء.. تعرف علي آلية عمل لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان

فيسبوك وإنستجرام وواتساب وماسنجر تبدأ عرض علامة Meta التجارية

حكم الصلاة بالفانلة الحمالات وهل تعد باطلة ؟.. دار الإفتاء ترد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كارتيرون يرفض حضور المؤتمر الصحفي بعد القمة

بعد خسارة القمة أمام الأهلي .. كارتيرون يغادر القاهرة والزمالك راحة 6 أيام

إحالة أوراق أب للمفتى اغتصب نجلته القاصر 3 مرات في المنصورة

مرتضى منصور : مش هدخل مكتبي في الزمالك إلا بشرط

عقب خماسية الأهلي.. مرتضى منصور يعلن عودته لـ الزمالك

حسام موافي: بوس إيد مراتك لو اتخانقت معاها وجالك السكر | فيديو

بلاش تحفيل.. تعليق ناري من إبنة الخطيب بعد خماسية الأهلى فى الزمالك

وزير التعليم العالي يطمئن المصريين : لدينا أحدث الأدوية التي تقلل حالات وفيات كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء جلوسه على المرحاض.. ثعبان كوبرا يعض رجل والسم يأكل أعضاءه

فنانة كويتية تصف الملياردير بيل جيتس بـ "النبي" وتطلب يده للزواج |شاهد

أوركسترا النور والأمل.. كفيفات خطفن أنظار العالم قبل القمة 123 بين الأهلي والزمالك

الشعراوي أعاده للفن.. كيف نجا حسن عابدين من الأسر والحكم بالإعدام في فلسطين؟

فيديو

فيديوجراف.. على طريقة سفاح الإسماعيلية.. شاب يهاجم الناس بالساطور في الصين

فيديوجراف| أسرار لأول مرة.. ويجز: جمهوري كبير ولما شفتهم افتكرتهم نمل

ماكنتش أعرف هتبقى تريند.. هيفاء وهبي على "عربة ترمس" بفستان سواريه

حكم مباراة القمة 123 يوجه رسالة لجماهير الزمالك والأهلي .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

اﻟﻤﺰﻳﺪ