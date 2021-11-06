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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يتساقط على جسدها.. شاهد اكتشاف أكبر كمية قمل داخل شعر طفلة |فيديو

قمل
قمل

نشرت كوافيرة أسترالية مقطع فيديو صادم عبر تطبيق TikTok لرأس طفلة امتلأت بـ القمل، الذي كان عدده أكثر من بصيلات شعرها، وقد غطى ملابسها وجسدها.

 

نشرت كوافيرة أسترالية متخصصة في إزالة قمل الرأس، تدعى «راشيل مارون» مقطع فيديو صادم عبر تطبيق TikTok.

 

فقد طلبت منها إحدى العائلات علاج فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا كانت تعاني من قمل الرأس طوال العام، لكن عدد القمل في رأسها كان صادمًا.

 

في الفيديو الذي شاركته مع 1.7 مليون متابع، صورت راشيل شعر الطفلة وهي تقول "لدينا جلسة علاج مكثف اليوم".

 

تشرع الكوافيرة الأسترالية في التقريب على فروة رأس الطفلة، حيث يمكن رؤية عدد لا يحصى من القمل يزحف بين بصيلات الشعر.

 

بينما كانت راشيل تفكر في حلق رأس الفتاة، رغبت إنقاذه قدر المستطاع، لكن كان القمل يتساقط على ملابس الفتاة ويزحف على جسدها.

 

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