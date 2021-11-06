مدرب الأهلي السعودي يفضل الوديات على المعسكر الخارجي في فترة التوقف

طالب الألباني هاسي، المدير الفني لفريق الأهلي السعودي، إدارة ناديه، بخوض مباراة ودية أخرى، خلال فترة التوقف الدولي، بدلا من الدخول في معسكر مغلق.

وقالت صحيفة “الرياضية” السعودية، إن فريق الأهلي سيواجه الكويت الكويتي في لقاء تجريبي ضمن استعداداته خلال فترة التوقف الجارية بسبب“أيام فيفا”.

وأوضحت الصحيفة، أن هاسي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم لأهلي جدة، طلب من إدارة ناديه الغربي ترتيب مواجهة ودية أخرى غير التي سيلعبها مع الفريق الكويتي.

وفضَّل هاسي عدم إجراء معسكر داخلي أو خارجي للاعبين الموجودين، والاكتفاء بالتدريبات اليومية، مع منح اللاعبين إجازة لمدة أربعة أيام، بدأت أمس الأول بعد الفوز على الباطن، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشارت الصحيفة السعودية في تقريرها، إلى أنه تم تحديد موعد بشكل مبدئي في الـ 17 من نوفمبر الجاري لمواجهة الأهلي التجريبية الثانية، على أن يحدد الملعب في الأيام المقبلة.

ويواجه الأهلي نظيره أبها ضمن الجولة المقبلة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، في الـ 21 من نوفمبر الجاري، على أن يستقبل النصر في قمة منتظرة في الجولة التي تليها.