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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد بلاغ بوجود ظبي طليق بالرياض.. تحرك عاجل من السلطات السعودية

تحرك عاجل من السلطات
تحرك عاجل من السلطات السعودية بعد بلاغا بوجود كائن فطري طليق

تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) في السعودية، بلاغا عن وجود ظبي طليق في أحد أحياء العاصمة الرياض.

وقالت القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية، في بيان اليوم السبت، إنها باشرت بلاغا، ورد للمركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، عن وجود ظبي فلودير طليق في أحد أحياء مدينة الرياض.

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وأضافت أنه على الفور تم التعامل مع البلاغ، والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بحكم الاختصاص.

ووفقا للبيان، فإن الأنظمة البيئية تمنع الاقتراب من الكائنات الفطرية بصيدها أو محاولة ذلك أو مطاردتها في المناطق البرية أو داخل الأحياء السكنية.

وناشد البيان المواطنين المبادرة حال مشاهدة هذه الكائنات الإبلاغ عنها على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 في جميع مناطق المملكة.

السعودية الرياض كائن فطري المركز الوطني للعمليات الأمنية ظبي فلودير

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