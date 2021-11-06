عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة.. مشاركة نسائية بمهرجان الإبل في السعودية

من مهرجان الإبل
من مهرجان الإبل

كشف المتحدث الرسمي لنادي الإبل في السعودية محمد الحربي، عن مفاجأة بشأن مهرجان الإبل الذي سينطلق الشهر المقبل بالمملكة، حيث أنه لأول مرة ستشارك النساء فيه هذا العام.

 

وقال الحربي في تصريحات لقناة "الإخبارية" السعودية إنه هذا العام سيشهد المهرجان شوطًا مخصصًا للنساء.

 

وأعلنت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، عن بدء التسجيل في منافسات “مزاين” للنسخة السادسة والمقامة في الصياهد الجنوبية شمال شرقي الرياض.

 

وتحتضن العاصمة السعودية الرياض ديسمبر المقبل، أكبر مهرجان من نوعه في العالم والمتخصص في الإبل وعلامات جمالها، والذي سيستمر لأكثر من أربعين يومًا، جامعًا كبار المُلاّك من السعودية ودول الخليج والدول العربية، وبعض المشاركين من دول العالم كالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا، ويرجّح أن يشارك في المهرجان عدد من الملاك يمتلكون نحو 33 ألف متن.

البحرين تدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف جازان السعودية

وبدأ نادي الإبل المنظّم لمهرجان الملك عبد العزيز في إنهاء مراحل استقبال طلبات المشاركة، تمهيدًا للإدراج في منافسات 19 فئة لكافّة الألوان الستة الأساسية في الإبل، ويتنافس الجميع على جوائز مالية كبرى تفوق مجتمعة ربع مليار ريال سعودي.

 

وأنهت الفرق الفنيّة إعداد الجدول الخاص بمزاين الإبل في النسخة السادسة للمهرجان وأطلقت التفاصيل للعموم وحددت انطلاقته في الأول من ديسمبر 2021 حتى 12 يناير 2022.

 

ويصاحب المهرجان الضخم المبني على مساحة 32 كيلو متر مربع ويقع إلى الشمال الشرقي من الرياض بنحو 100 كم عروضاً ترفيهية وثقافية تجعل منه كرنفالاً عالميًا ويعمل فيه نحو خمسة آلاف فرد ويقصده السوّاح من مختلف دول العالم بأعداد تفوق 100 ألف زيارة يومية، وفقًا لقناة "العربية".

 

وُيحدث مهرجان الملك عبد العزيز للإبل حراكاً هائلاً على الأصعدة الاقتصادية من خلال احتوائه على أسواق شعبية مختصة بمعروضات الأسر المنتجة إلى جانب سوق لبيع وشراء الإبل يعتبر الأضخم على مستوى منطقة الخليج من حيث الصفقات والتداول المالي بإجمالي يقترب من ثلاث مليارات ريال، أو عبر الجوانب الثقافية ذات المنبع الخاص بالموروث والاصالة الإنسانية من فنون وتراث. ويتخلل المهرجان فعاليات في الشعر والمسرح والغناء وعروضاً في الترفيه تلبّي جميع الأعمار.

 

 

 

السعودية الولايات المتحدة دول الخليج المملكة ريال سعودي الابل مهرجان الابل العاصمة السعودية

موضوعات متعلقة

اقتصاد السعودية| أرامكو ترفع سعر بيع الخام العربي الخفيف لآسيا وأميركا في ديسمبر

السعودية تستعد لاستضافة حدث عالمي كبير

ترشيحاتنا

وليد صلاح عبد اللطيف: لاعبو الزمالك لم يحضروا أمام الأهلي

7 أسباب لتقشر جلد اليدين خلال تقلب الفصول والشتاء

دفن زوجته في حجرة منذ شهر .. خط الفيوم يمثل الجريمة أمام النيابة العامة

زمهلاوية.. هنيدي لريهام حجاج: انتي دبلوماسية ومش عايزة تزعلي حد منك.. فيديو

حسين لبيب: نثق في الجهاز الفني ولاعبي الزمالك.. وشكوى ضد جماهير الأهلي

نفذت تعليمات المدرب.. أكرم توفيق يكشف كيف نجح فى إيقاف بنشرقي بمباراة القمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كارتيرون يرفض حضور المؤتمر الصحفي بعد القمة

إحالة أوراق أب للمفتى اغتصب نجلته القاصر 3 مرات في المنصورة

مرتضى منصور : مش هدخل مكتبي في الزمالك إلا بشرط

عقب خماسية الأهلي.. مرتضى منصور يعلن عودته لـ الزمالك

وزير التعليم العالي يطمئن المصريين : لدينا أحدث الأدوية التي تقلل حالات وفيات كورونا

حسام موافي: بوس إيد مراتك لو اتخانقت معاها وجالك السكر | فيديو

بلاش تحفيل.. تعليق ناري من إبنة الخطيب بعد خماسية الأهلى فى الزمالك

عبد العال: كارتيرون فاشل.. وطارق حامد أسوأ لاعب فى الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنانة كويتية تصف الملياردير بيل جيتس بـ "النبي" وتطلب يده للزواج |شاهد

أوركسترا النور والأمل.. كفيفات خطفن أنظار العالم قبل القمة 123 بين الأهلي والزمالك

الشعراوي أعاده للفن.. كيف نجا حسن عابدين من الأسر والحكم بالإعدام في فلسطين؟

نوستالجيا .. المخروطة|بتتاكل حلوة وحادقة ومالهاش مثيل في العالم

فيديو

فيديوجراف.. على طريقة سفاح الإسماعيلية.. شاب يهاجم الناس بالساطور في الصين

فيديوجراف| أسرار لأول مرة.. ويجز: جمهوري كبير ولما شفتهم افتكرتهم نمل

ماكنتش أعرف هتبقى تريند.. هيفاء وهبي على "عربة ترمس" بفستان سواريه

حكم مباراة القمة 123 يوجه رسالة لجماهير الزمالك والأهلي .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

اﻟﻤﺰﻳﺪ