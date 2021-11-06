لأول مرة.. مشاركة نسائية بمهرجان الإبل في السعودية

كشف المتحدث الرسمي لنادي الإبل في السعودية محمد الحربي، عن مفاجأة بشأن مهرجان الإبل الذي سينطلق الشهر المقبل بالمملكة، حيث أنه لأول مرة ستشارك النساء فيه هذا العام.

وقال الحربي في تصريحات لقناة "الإخبارية" السعودية إنه هذا العام سيشهد المهرجان شوطًا مخصصًا للنساء.

وأعلنت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، عن بدء التسجيل في منافسات “مزاين” للنسخة السادسة والمقامة في الصياهد الجنوبية شمال شرقي الرياض.

وتحتضن العاصمة السعودية الرياض ديسمبر المقبل، أكبر مهرجان من نوعه في العالم والمتخصص في الإبل وعلامات جمالها، والذي سيستمر لأكثر من أربعين يومًا، جامعًا كبار المُلاّك من السعودية ودول الخليج والدول العربية، وبعض المشاركين من دول العالم كالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا، ويرجّح أن يشارك في المهرجان عدد من الملاك يمتلكون نحو 33 ألف متن.

وبدأ نادي الإبل المنظّم لمهرجان الملك عبد العزيز في إنهاء مراحل استقبال طلبات المشاركة، تمهيدًا للإدراج في منافسات 19 فئة لكافّة الألوان الستة الأساسية في الإبل، ويتنافس الجميع على جوائز مالية كبرى تفوق مجتمعة ربع مليار ريال سعودي.

وأنهت الفرق الفنيّة إعداد الجدول الخاص بمزاين الإبل في النسخة السادسة للمهرجان وأطلقت التفاصيل للعموم وحددت انطلاقته في الأول من ديسمبر 2021 حتى 12 يناير 2022.

ويصاحب المهرجان الضخم المبني على مساحة 32 كيلو متر مربع ويقع إلى الشمال الشرقي من الرياض بنحو 100 كم عروضاً ترفيهية وثقافية تجعل منه كرنفالاً عالميًا ويعمل فيه نحو خمسة آلاف فرد ويقصده السوّاح من مختلف دول العالم بأعداد تفوق 100 ألف زيارة يومية، وفقًا لقناة "العربية".

وُيحدث مهرجان الملك عبد العزيز للإبل حراكاً هائلاً على الأصعدة الاقتصادية من خلال احتوائه على أسواق شعبية مختصة بمعروضات الأسر المنتجة إلى جانب سوق لبيع وشراء الإبل يعتبر الأضخم على مستوى منطقة الخليج من حيث الصفقات والتداول المالي بإجمالي يقترب من ثلاث مليارات ريال، أو عبر الجوانب الثقافية ذات المنبع الخاص بالموروث والاصالة الإنسانية من فنون وتراث. ويتخلل المهرجان فعاليات في الشعر والمسرح والغناء وعروضاً في الترفيه تلبّي جميع الأعمار.