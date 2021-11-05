البحرين تدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف جازان السعودية

أدانت مملكة البحرين محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف جازان بطائرة مسيرة، في عمل إرهابي جبان يعكس إصرارها المستمر على استهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

كما أشادت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها بكفاءة قوات الدفاعات الجوية السعودية وتصديها للطائرة المسيرة قبل وصولها إلى هدفها.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات من أجل حماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

كما دعت المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تخالف القانون الدولي الإنساني وتهدد أمن واستقرار المنطقة.