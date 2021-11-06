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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

طالبات الدراسات الإسلامية بالإسكندرية يستقبلن رئيس جامعة الأزهر بالورود

وصول رئيس جامعة الأزهر
وصول رئيس جامعة الأزهر لكلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية

استقبلت طالبات كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بمحافظة الإسكندرية، الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، ونواب رئيس الجامعة، الدكتور محمد ابوزيد الأمير نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي بأسيوط، بالورود.

جاء ذلك على هامش وصول رئيس جامعة الأزهر، للمشاركة في افتتاح المؤتمر الدولي الرابع للكلية والذي يعقد تحت عنوان  "الأزهر والتحديات المعاصرة في ضوء أحاديث الإمام الطيب وتصريحاته " والذي يقام برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين.


ومن جانبه قام الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، بتوزيع الهدايا الرمزية على الطالبات وسط سعادة بالغة، وحرص على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة.

طالبات كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية تستقبل رئيس جامعة الأزهر بالورود
طالبات كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية تستقبل رئيس جامعة الأزهر بالورود
طالبات كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية تستقبل رئيس جامعة الأزهر بالورود
طالبات كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية تستقبل رئيس جامعة الأزهر بالورود
طالبات كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية تستقبل رئيس جامعة الأزهر بالورود
طالبات كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية تستقبل رئيس جامعة الأزهر بالورود
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جامعة الأزهر الاسكندرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية رئيس جامعة الازهر المؤتمر الدولي الرابع

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