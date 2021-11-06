إطلاق البوستر الجماعي الأول لمسرحية "اللمبي في الجاهلية"

في ثاني إنتاجات المسرح لشركة "سي سينما برودكشن"، تم إطلاق البوستر الرسمي لمسرحية اللمبي في الجاهلية ، قبل أيام من بداية عرض المسرحية خلال موسم الرياض.

وأطلقت الشركة البوستر الجماعي الأول لمسرحية اللمبي في الجاهلية ، على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أبام من إطلاق البوستر التشويقي الأول، قبل بداية عرض لمسجية بدءاً من يوم 10 نوفمبر على مسرح البوليفرد في السعودية.

بوستر مسرحية اللمبي في الجاهلية

مسرحية اللمبي في الجاهلية

مسرحية اللمبي في الجاهلية من بطولة النجم محمد سعد والفنانة مي سليم، بجانب كل من الفنانين ويزو، سامي مغاوري، حسن عبد الفتاح، منير مكرم، وشباب مسرح التياترو، ومن تأليف ورشة بلاك هورس، وإخراج تامر كرم، ومن إنتاج شركة سي سينما برودكشن.

وقدمت شركة "سي سينما برودكشن" مسرحية "أبو العربي" من بطولة النجم هاني رمزي والتي حققت نجاحاً كبيراَ سواء في مصر عند عرضها بمسرح جراند طيبة، أو من خلال عرضها في السعودية وأعادت الروح من جديد للمسرح، وتسعى في الفترة القادمة أن تقدم العديد من المسرحيات التي تنال إعجاب الجمهور وتعيد المشاهد مرة اخرى للمسرح المصري والعربي، وذلك بجانب تقديم الشركة لمجموعة من دور العرض في محافظات مصر المختلفة، منها الجونة والإسكندرية وشبين الكوم ودمنهور والأقصر والفيوم، وكان آخرها "سي سينما أرابيلا بلازا'' بالتجمع الخامس.