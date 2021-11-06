الدين للديان والأرض للإنسان.. إنجازات بيت العائلة المصرية لنشر الوحدة الوطنية

كشف الدكتور طارق منصور، المقرر المساعد للجنة الإعلام في بيت العائلة المصرية، أن عن تفاصيل جهود وإنجازات بيت العائلة المصرية، الذي يعمل بالتعاون بين الأزهر الشريف والكنيسة المصرية.



وقال الدكتور طارق منصور، في تصريح لصدى البلد، إن بيت العائلة المصرية من فكرة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، الذي عرض المقترح على قداسة البابا شنودة الثالث، وحازت على إعجابه، وتم تأسيس بيت العائلة في عام 2011.

وذكر أن بيت العائلة المصرية، سبق وأن أشاد به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما أشاد به السيدة إيرينا بوكوفا، رئيس هيئة اليونسكو السابق، خلال زيارتها إلى مصر، وأكدت أنها تتمنى أن كل الأمم ذات التعددية الدينية تفعل مثل مصر وتنشئ بيت العائلة.



وذكر أن بيت العائلة المصرية، تكون في البداية من ثمان لجان متخصصة، وأصبح الآن مكون من 20 لجنة لكل منها دورها وأعمالها، كما أصبح لبيت العائلة 18 فرع في المحافظات المصرية، ولا يوجد لبيت العائلة فروع خارج مصر.

وأكد الدكتور طارق منصور، أن بيت العائلة المصرية، استطاع تحقيق عدد من الإنجازات في ملف الوحدة الوطنية وزرع وتأكيد قيم المواطنة بين أفراد الشعب لاسيما في المناطق التي تعاني من الفقر والجهل.



وأوضح، أن بيت العائلة المصرية، عقد الكثير المؤتمرات واللقاءات للتأكيد على الوحدة الوطنية والعمل على لحمة الوطن، وعقد دورات تثقيفية للأئمة ورجال الدين والكهنة في مكان واحد يجتمعون فيه، مما كان له أثرا كبيرا في التآلف بين قلوب الوطن الواحد.



كما عقد بيت العائلة عدة مؤتمرات مهمة كان على رأسها مؤتمرا في 2017 وافتتحه عددا من الوزراء ومحافظ القاهرة والحيزة في ذلك الوقت بالإضافة إلى الشخصيات العامة، وعقد المؤتمر تحت عنوان "معا ضد الإرهاب".

وأكد أن كل هذه الجهود من شأنها المساهمة وتدعيم جهود الرئيس السيسي بالعمل على بناء الإنسان، منوها أن احتفال العائلة المصرية بعشر سنوات مرت عليه، ليس فقط لاستعراض ما تم إنجازه ولكن أيضا لاستشراف المستقبل وبيبقي شعارنا دائما الدين للديان والأرض للإنسان .

وذكر أن بيت العائلة المصرية، عقد عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع الهيئات والمؤسسات، أبرزها، بروتوكول تعاون مع جامعة عين شمس منذ عام 2016، والعمل على إعداد بروتوكول مع وزارة الهجرة والمصريين بالخارج لطرح فكرة بيت العائلة المصرية خارج الوطن بين أبناء المهجر، ليكون لبيت العائلة مع المصريين في الخارج، كما تم التعاون مع وزارة التربية والتعليم، وكذلك إنشاء عدد من جمعيات الصداقة، داخل بعض المدارس المصرية الترويح لفكرة بيت العائلة المصرية.

