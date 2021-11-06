"الري" تقدم قروضا بقيمة 10 آلاف جنيه للفلاحين.. تفاصيل

قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري، أن التحول من أنظمة الري بالغمر إلي الري بالتنقيط هو من أهم وسائل ترشيد الاستهلاك للمياه، مؤكدا أن مصر تواجه تحديات مائية كثيرة ومنها الزيادة السكانية.

وأضاف غانم خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المصري افندي" المذاع عي قناة "المحور"، إن هناك ملايين من الأفدنة ستروي بأنظمة الري الحديث، مؤكدا أنه خلال العام الماضي تم تحويل ما يقرب من مليون فدان للعمل بالري الحديث بدلا من الري بالغمر.

وأوضح غانم، أنه خلال الفترة القادمة نستهدف ري 3.7 مليون فدان بالنظام الحديث، ونعمل علي مساعدة الفلاحيين في التحول للعمل بالري الحديث في محافظات الوادي والدلتا.

وتابع غانم، أن الري بالتنقيط يساهم في زيادة إنتاجية الفدان بنسبة 40% وهناك استجابة من الفلاحيين للتحول له، لافتا إلي أن الدولة توفر قروضا بحوالي 10 آلاف جنيه للمزارع بهدف التحول للري الحديث.