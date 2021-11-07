تجديد حبس عصابة تخصصت في سرقة المساكن والدراجات النارية بالقاهرة

قرر قاضى المعارضات بغرفة المشورة، تجديد حبس، عصابة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص في سرقة المساكن والدراجات النارية.

وكانت جهات التحقيق، قد قررت حبس عصابة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالتخصص في سرقة المساكن والدراجات النارية.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وتمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المساكن والدراجات النارية وإعادة المسروقات.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول قيام (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب"، و سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" ، وأنه وراء ارتكاب العديد من الحوادث.

تم استهدافه وضبطه حال استقلاله دراجة نارية "مُبلغ بسرقتها" وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار).

وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة المستولى عليها بأسلوب "توصيل الأسلاك" ، وحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع ، وأقر بارتكاب حادث سرقة دراجة نارية أخرى وكذا عدد (10) حوادث سرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب".

تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميليه "سيئ النية" ، وضبط بندقية رش في مسكنه ، وإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات ، وإتهموه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.