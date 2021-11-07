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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هينسي تضيف لمسات فريدة للنسخة جيب جلاديتور .. فيديو

هينسي تضيف لمسات
هينسي تضيف لمسات فريدة للنسخة جيب جلاديتور

أجرت شركة هينسي رائدة مجال تعديل السيارات بعض الترقيات الفنية للنسخة جيب جلاديتور، والتي تنتمي إلى فئة البيك اب، حيث اضافت اليها قدرات جديدة عبر منظومة فنية عالية الاداء، إلى جانب التعزيزات الأخرى والتي تتعلق بالمظهر الخارجي، لتزيد من شراسة تلك النسخة القوية.

 

هينسي تضيف لمسات فريدة للنسخة جيب جلاديتور

 

نشرت قناة Hennessey Performance عبر موقع الفيدوهات الشهير YOUTUBE، مقطع فيديو تظهر من خلاله النسخة جيب جلاديتور، وذلك بعد ان تم ترقيتها بالعديد من الامكانيات القوية، حيث دعمت باطارات بي اف جودريتش ذات النقشات البارزة والغائرة، والتي تمنحها الافضلية في التعامل مع الطرق الوعرة.

 

بالاضافة إلى حصول السيارة على أعمدة إدارة للخدمة الشاقة الخاصة بأنظمة التعليق، مع رفعها بنسبة 6 بوصات، إلى جانب واجهة امامية تضم صادم حديدى من تصميم مدبب، واضاءة امامية تعمل بتقنية LEDLIGHT، ومحاور دانا 60، مع طلاء خارجي باللون الابيض المميز، مع بعض الملصقات الخارجية الخاصة بـ هينسي.

 

دعمت شركة هينسي النسخة جيب جلاديتور بمحرك هيلكات ثماني الاسطوانات طراز V8، بسعة 6200 سي سي، وبهذه الاضافة تستغنى السيارة عن النسخة الاساسية صاحبة الـ 3600 سي سي من محرك بنتاستار V6، وهذا يعنى أن الترقيات الجديدة تجعل السيارة تتسارع من نقطة السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تستغرق 3.9 ثانية، حيث تستطيع القدرات الجديدة ان تنتج قوة قدرها 1000 حصانا، مع عزم اقصى للدوران يقدر بـ 1.264 نيوتن/متر.

جيب جلاديتور هينسي جيب جلاديتور Hennessey السيارة

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