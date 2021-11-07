صندوق مكافحة التعاطي والإدمان : الشابو مسئول عن عدد من الجرائم مؤخراً في مقدمتها الإسماعيلية.. فيديو

أكد الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة التعاطي والإدمان، أن بعد إجراء إحصائية ثبت أن هناك علاقة وصيقة بين تعاطي المخدرات وارتكاب الجرائم قائلاً : أجرينا إحصائية واتضح أن 72% من الجرائم ارتكبت تحت تأثير المخدرات.

واضاف عمرو عثمان خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " أون أي " ، أن مخدر "الشابو" متهما رئيسيا في حوادث العنف والجرائم في الفترة الأخيرة قائلاً : "مخدر الشاابو يسبب جنون العظمة والعنف وهو متهم رئيسي في حوادث العنف والجرائم في الفترة الأخيرة خاصة واقعة الإسماعيلية ".

واوضح عمرو عثمان ، أن مخدر الشابو جاء من آسيا وبدأ التصنيع في مصر وذلك رداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول من يقوم بتصنيع المخدرات المخلقة محذراً : " تعاطي الشابو يتلف خلايا المخ والأسنان تتآكل ويؤدي لارتكاب جرائم غير مبررة مثل جريمة الإسماعيلية وقتل أبن للام والاب خاصة تلك المخدرات الصناعية مثل " الكريستال أو المعروف بالشابو "

صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي: 116 ألفا استفادوا من خدماتنا هذا العام.. بينهم 16% يعانون من مشاكل مع المخدرات الصناعية.