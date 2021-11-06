وكيل الأزهر ينعى مدير عام المبعوثين والإيفاد بمجمع البحوث الإسلامية

تقدم الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف بخالص العزاء لمحمد يس مدير عام المبعوثين والإيفاد بمجمع البحوث الإسلامية.

وكتب الضويني عبر حسابه الرسمي على تويتر : رحم الله الزَّميل العزيز محمد يس، مدير عام المبعوثين والإيفاد بمجمع البحوث الإسلاميَّة، الَّذي رحل وهو يقوم بواجبٍ مقدَّسٍ في متابعة جهود الأزهر وشئون البعثة الأزهريَّة الموجودة في دولة نيجيريا ضمن وفدٍ أزهريٍّ رفيع.

نعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ببالغ الأسى والحزن وفاة محمد يس حمدي، مدير عام الإدارة العامة للبعوث والإيفاد بالمجمع والذي وافته المنية اليوم أثناء مشاركته في مهمة رسمية مع وفد الأزهر إلى نيجيريا.

وأكد المجمع أن الفقيد -رحمه الله- كان نموذجًا للإخلاص والدقة والانتظام في العمل وتحمّل المسئولية خلال فترة توليه إدارة الابتعاث.

كما يتقدم المجمع بكامل إداراته بخالص العزاء لأسرة الفقيد، سائلين الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يجعل عمله في ميزان حسناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.