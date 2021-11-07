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تعليم

اللجنة المركزية لأسرة "طلاب من أجل مصر" تنظم اليوم ورشة عمل للطلاب المشاركين بفعاليات الملتقى الأول

ثاني ايام فعاليات
ثاني ايام فعاليات الملتقى الأول لمبادرة "طلاب من أجل مصر"

تستعد جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، بدء ثاني ايام فعاليات الملتقى الأول لمبادرة "طلاب من أجل مصر" بالجامعات المصرية تحت شعار (معًا بالعلم والعمل) اليوم الاحد الموافق 7 نوفمبر الساعة 10 صباحًا بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

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وأكدت اللجنة المركزية لأسرة من أجل مصر، أن الفعاليات انطلقت رسميا يوم السبت 6 نوفمبر 2021 بالتجمع أمام قبة جامعة القاهرة لالتقاط صورة تذكارية، ثم التوجه إلى قاعة الاحتفالات بجامعة القاهرة، وبدء الاحتفال الرسمي وعزف السلام الجمهوري.

ورشة عمل للطلاب المشاركين

ومن المقرر أن تنظم اللجنة المركزية لأسرة من أجل مصر اليوم الاحد ورشة عمل للطلاب المشاركين بفعاليات الملتقى الأول لمبادرة "طلاب من أجل مصر" بالجامعات المصرية تحت شعار (معًا بالعلم والعمل)

 وتحدث أمس السبت في الاحتفال الرسمي الدكتور عمرو مصطفى المنسق العام لأسرة طلاب من أجل مصر على مستوى الجمهورية، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.

وتم عقد لقاء مفتوح مع نماذج رياضية متميزة ومن أبرزهم جيانا فاروق الحاصلة علي الميدالية البرونزية بأولمبياد طوكيو 2020.

وسوف تستمر فعاليات  الملتقى الأول لمبادرة طلاب من أجل مصر بالجامعات المصرية تحت شعار "معا بالعلم والعمل" حتى الاثنين 8 نوفمبر 2021 حيث سيتم تسليم شهادات وهدايا تذكارية بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة.

فعاليات الملتقى الأول طلاب من اجل مصر الجامعات المصرية قاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة جامعة القاهرة

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