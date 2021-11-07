تسبح بجسد مقطع.. شاهد إصابة سمكة قرش ضخمة بجروح غائرة والسبب مجهول|فيديو

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لـ سمكة قرش أبيض ضخمة مغطاة بالندوب الغائرة الكبيرة في جميع أنحاء جسدها وهو الأمر الذي حير الغواصين في أستراليا.

يوثق المقطع لقطات تظهر فيها سمكة قرش أبيض ضخمة بطول 9.8 قدم تسبح قبالة جزر نبتون في أستراليا، والغريب أن جسد السمكة كان مغطى بالجروح الغائرة الكبيرة.

التقط مقطع الفيديو الغواص «دين سبراكمان» من Sea Dragon Films، الذي كان يغوص قبالة جزر نبتون في أستراليا عندما رأى سمكة القرش.

بالبحث تبين أن المقطع قد تم نشره في يناير الماضي لكنه أصبح متداولًا بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا مثيرا الضجة عن سبب إصابة سمكة القرش بتلك الندوب الغريبة.

ورغم أن سبب إصابة سمكة القرش غير معروف، إلا أن تركز الجروح والندوب في الغالب على جانب واحد من جسم القرش، يشير إلى أنه ربما يكون قد اصطدم بقارب.