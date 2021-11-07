عاجل
نشرة المنوعات.. لحظة قفز طالبتين من نافذة مدرسة.. ومدير يهدد بإلقاء طالب من أعلى المبنى.. ومتحرش يتحول إلى مليونير بتعويض 275 مليون جنيه أخبار السوشيال .. تعليق ساخر من محمد هنيدي بعد خسارة الزمالك من الأهلى .. وفاتن موسى تنشر صورا وفيديوهات من توثيق زواجها بمصطفى فهمي ندوة تعريفية ببرامج الشهادات المهنية لقطاع الدراسات العليا بتجارة عين شمس التفاصيل الكاملة لجوائز أيام قرطاج السينمائية مى سليم تشارك جمهورها بصورة من مسرحية اللمبي في الجاهلية .. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تسبح بجسد مقطع.. شاهد إصابة سمكة قرش ضخمة بجروح غائرة والسبب مجهول|فيديو

قرش
قرش

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لـ سمكة قرش أبيض ضخمة مغطاة بالندوب الغائرة الكبيرة في جميع أنحاء جسدها وهو الأمر الذي حير الغواصين في أستراليا.

 

يوثق المقطع لقطات تظهر فيها سمكة قرش أبيض ضخمة بطول 9.8 قدم تسبح قبالة جزر نبتون في أستراليا، والغريب أن جسد السمكة كان مغطى بالجروح الغائرة الكبيرة.

 

التقط مقطع الفيديو الغواص «دين سبراكمان» من Sea Dragon Films، الذي كان يغوص قبالة جزر نبتون في أستراليا عندما رأى سمكة القرش.

 

بالبحث تبين أن المقطع قد تم نشره في يناير الماضي لكنه أصبح متداولًا بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا مثيرا الضجة عن سبب إصابة سمكة القرش بتلك الندوب الغريبة.

 

ورغم أن سبب إصابة سمكة القرش غير معروف، إلا أن تركز الجروح والندوب في الغالب على جانب واحد من جسم القرش، يشير إلى أنه ربما يكون قد اصطدم بقارب.

 

استراليا سمكة قرش مواقع التواصل الاجتماعي فيديو السمكة مقطع فيديو السمك سمكة القرش سمكة قرش ضخمة اخبار المنوعات أخبار الترفيه

موضوعات متعلقة

نشرة أخبار المنوعات.. فنانة كويتية تطلب يد بيل جيتس وتعتبره "نبي" .. ثعبان يعض رجل أثناء جلوسه على المرحاض.. وأكبر كمية قمل داخل شعر طفلة

بسبب مزاحه الثقيل.. شاهد لحظة هجوم أسد على سائح داخل سيارة |فيديو

يتساقط على جسدها.. شاهد اكتشاف أكبر كمية قمل داخل شعر طفلة |فيديو

سائق دليفري ينقذ كلبا عالقا في الأسانسير.. شاهد ردة فعله| فيديو

أثناء جلوسه على المرحاض.. ثعبان كوبرا يعض رجلا والسم يأكل أعضاءه

فنانة كويتية تصف الملياردير بيل جيتس بـ "النبي" وتطلب يده للزواج |شاهد

دهسته أرضا.. بقرة تتدخل لإنقاذ كلب من يد رجل ضربه بقسوة|فيديو

شاهد.. دوامة عملاقة تثير الرعب بعد ظهورها فجأة في البحر

ترشيحاتنا

نشرة أخبار العالم: التفاصيل الكاملة لمحاولة اغتيال الكاظمي.. خلاف علني بين أمريكا وإسرائيل.. أزمة في ليبيا بسبب المنقوش

الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة ليفربول ووست هام والقناة الناقلة

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 7- 11- 2021

أرخص سيارة فرنسية موديل 2021 في البحرين .. صور

الصداع النصفي أثناء الحمل.. الأسباب وعوامل الخطر والعلاج

أزمة سياسية في ليبيا عنوانها "المنقوش".. تفاصيل خلاف الحكومة والمجلس الرئاسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات خلال عملية جراحية.. وفاة الفنان أحمد عبد الحي

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

سورة يستجاب بها الدعاء بسرعة البرق .. احرص على ترديدها

لم يغادر منذ 2013.. لماذا استبعد كيروش جزار المنتخب طارق حامد بعد عودة قفشة وشريف؟

وزير القوي العاملة يعلن موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 7- 11- 2021

هاني حتحوت يكشف كواليس تراجع لاعبي الزمالك عن الانسحاب من مباراة القمة

البنك المركزي يحسم الجدل حول رسوم السحب والإيداع من الـ ATM في هذا الموعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. لحظة قفز طالبتين من نافذة مدرسة.. ومدير يهدد بإلقاء طالب من أعلى المبنى.. ومتحرش يتحول إلى مليونير بتعويض 275 مليون جنيه

مدير مدرسة يهدد بإلقاء طفل من أعلى المبنى.. ورد صادم من والديه|القصة الكاملة

مقطع حقق ملايين المشاهدات.. شاهد فأر مخيف يتربص بامرأة داخل المرحاض

تعويض 275 مليون جنيه لـ متحرش جنسي بسبب جريمة تعذيب

فيديو

بسبب قراءة القرآن| تصريحات إبراهيم عيسى عن صيدلي تجعله في مرمى النقد

فيديوجراف| بنتها اعترفت عليها.. سيدة تتخلص من زوجها وزوجة عشيقها

معركة السلاح الجيني.. مرض غامض يستهدف جواسيس أمريكا

إيهاب توفيق يطرح أغنية أنت اختيارى.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ