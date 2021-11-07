عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محكمة أمريكية توقف قراراً لـ بايدن على مستوى الولايات المتحدة

صدى البلد

منعت محكمة استئناف أمريكية مؤقتًا خطط الرئيس جو بايدن بشأن تفويض لقاحات كورونا للشركات.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، سيطلب القانون من العاملين في الشركات الخاصة التي تضم أكثر من 100 موظف تلقي التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا "كوفيد 19"، أو اختبارهم أسبوعيا.

لكن المحكمة وجدت قضايا 'قانونية ودستورية خطيرة' مع القانون المقرر تقديمه في يناير.

وقالت إنها ستعلق التفويض ومنحت إدارة بايدن حتى يوم الاثنين للرد.

ورفعت خمس ولايات يقودها الجمهوريون - تكساس ولويزيانا وميسيسيبي وساوث كارولينا ويوتا - بالإضافة إلى شركات خاصة وجماعات دينية طعونًا قانونية ضد التفويض، واتهموا الرئيس بتجاوز سلطته.

بعد مطلب بايدن من الكونجرس.. الديهي: السيسي لو معاه تريليون دولار هيخلى مصر عروسة

بعدما أقرها الكونجرس.. ملامح خطة بايدن لإصلاح البنية التحتية

غرد المدعي العام في لويزيانا جيف لاندري أن قرار المحكمة كان "فوزًا كبيرًا لحرية منشئي الوظائف وموظفيهم".

إذا تم تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الأمريكية الخامسة، فسيكون بمثابة ضربة لإجراءات إدارة بايدن الشاملة لتمديد التطعيم.

يقول بايدن إن التفويض، الذي سيغطي أكثر من ثلثي عمال البلاد، سيضع معيارًا وطنيًا للسلامة في العمل.

يوم الخميس، قال الرئيس إن الموظفين في الشركات الكبيرة يجب أن يتم تطعيمهم بالكامل بحلول 4 يناير، واصفًا التطعيم بأنه 'أفضل طريق منفرد للخروج من هذا الوباء'.

تطلب العديد من الشركات في الولايات المتحدة بالفعل تلقيح موظفيها. هناك أيضًا متطلبات للمتعاقدين العسكريين والفيدراليين.

لكن المعارضين يقولون إنه ليس من الدستوري أن يفرض رئيس مثل هذا الحكم الشامل على مستوى البلاد.

وأشاد حاكم ولاية تكساس الجمهوري جريج أبوت، الذي عارض تفويضات الحكومة بشأن اللقاحات والأقنعة، بقرار المحكمة.

وقال "سيكون لدينا يومنا في المحكمة لشطب إٍساءة بايدن استخدام السلطة غير الدستورية".

لكن المحامية في وزارة العمل سيما ناندا قالت إنها 'واثقة من سلطتها القانونية' لإصدار القانون.

وقالت 'نحن على استعداد تام للدفاع عن هذا المعيار في المحكمة'.

محكمة بايدن كورونا الشركات تفويض

ترشيحاتنا

حفلات الموسيقى العربية.. رومانسيات وائل جسار وتراث الطرب العمانى.. صور

صالحة لدخول 197 دولة.. تحويل البطاقة الشخصية إلى جواز سفر إلكتروني في غانا

طفل يولد بذيل طوله 12 سم في حدث نادر بتاريخ طب الأطفال

أفشة: وقعت لبيراميدز ولم أتخيل رحيلي.. وتوقيعي للأهلي فشل بسبب أزمة مادية

أليو ديانج: اعتبر الهدف الأول باسمي ولا يشغلني احتسابه لـ أبوجيل

محكمة أمريكية توقف قراراً لـ بايدن على مستوى الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات خلال عملية جراحية.. وفاة الفنان أحمد عبد الحي

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

لم يغادر منذ 2013.. لماذا استبعد كيروش جزار المنتخب طارق حامد بعد عودة قفشة وشريف؟

بسبب شقة.. تفاصيل جديدة في قضية الإبن العاق قاتل والديه في الإسكندرية

وزير القوي العاملة يعلن موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

مفاجأة غير متوقعة في انتظار مرتضى منصور بخصوص عودته للزمالك

وقف وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش عن العمل ومنعها من السفر

كيروش يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي أنجولا والجابون .. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخطط لزيارة إسرائيل.. لماذا وجهت النيابة العسكرية اللبنانية تهم الخيانة والتجسس لـ«ماريا معلوف»؟

أكلات الخليج .. طريقة عمل أرز تندوري بوصفات متعددة

حكاية أسبوع في مترو لندن.. لماذا حصدت صورة خناقة فأرين على الرصيف جائزة أفضل لقطة للحيوانات؟

بحضور وزراء التنمية والسياحة والصناعة ومحافظ القاهرة.. افتتاح قرية صناعة الفخار بالفسطاط

فيديو

بسبب قراءة القرآن| تصريحات إبراهيم عيسى عن صيدلي تجعله في مرمى النقد

فيديوجراف| بنتها اعترفت عليها.. سيدة تتخلص من زوجها وزوجة عشيقها

معركة السلاح الجيني.. مرض غامض يستهدف جواسيس أمريكا

إيهاب توفيق يطرح أغنية أنت اختيارى.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ