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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسرة تجد طفلاً حديثي الولادة على باب منزلها بالفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فوجئ قاطنو أحد المنازل بقرية معصرة الصاوي التابعة لمركز طامية بعد سماع جرس باب منزلهم صباح اليوم بطفل حديث الولادة ملقي أمام منزلهم. 

وعلي الفور اتصل قاطنو المنزل بشرطة النجدة للابلاغ عن الواقعة. 

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وتوجهت قوة من مباحث شرطة مركز طامية برئاسة المقدم محمد عبد الحكم رئيس مباحث المركز الي موقع البلاغ بقرية معصرة الصاوي وتبين من خلال المعاينة الأولية بوجود طفل حديث الولادة.

وتلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من العميد محمد تعليب مأمور مركز شرطة طامية بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بالعثور علي طفل النوع ذكر أمام أحد منازل قرية معصرة الصاوي.

وأكد رئيس مباحث المركز أنه جار مراجعه كاميرات المراقبة الموجودة في محيط القرية والقريبة من المنزل الذي تم العثور على الطفل لمعرفة أهلية الطفل.

وتم نقل الطفل الي مستشفي طامية المركزي قسم الرعاية الصحية للكشف علي الطفل والاطمئنان ورعايته وإعطائه كافة التطعيمات اللازمة وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

24 ساعة مركز طامية الفيوم طفل “ طفلين العثور

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