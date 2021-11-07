افتتاح المهرجان الدولي للمسرح الشبابي في دورته السادسة بقصر ثقافة شرم الشيخ

افتتح المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الدورة السادسة بقصر ثقافة شرم الشيخ، بحضور سفير تونس بجمهورية مصر العربية السيد محمد بن يوسف وعدد كبير من الفنانين والوفود المسرحية المشاركة من مختلف أنحاء العالم.

وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، اقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة جنوب سيناء برئاسة احمد فريج.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، ثم بالأغنية الرسمية للدورة السادسة من المهرجان بعنوان "مصر جايه " غناء رنا سماحة ، كلمات طارق علي ، ألحان كريم عرفة ، توزيع أيمن التركي، وقدمت حفل الافتتاح الإعلامية بوسى شلبي التي رحبت بكل الحضور، ثم استدعت الغرباوي رئيس المهرجان حيث اعرب خلال كلمته قائلا :" انه احساس عظيم أن يكون هذا الجمع موجود علي ارض مصر ، وانا سعيد وفخور واشعر ان الله كلل مجهودى انا وفريق العمل كى اشكر كل قامة وقيمة تجلس أمامى الان ويحدث مايسمى بالتبادل الثقافى " مشيرا إلي أنه لولا الداعمين لهذا المهرجان ماكان له أن يستمر وقدم الشكر لكل من تقدم بيد العون والمساعده ، والمهرجان يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم ، و جمعية نادى المسرح للثقافة والفنون ، والهيئة العربية للمسرح برئاسة محمد سيف الأفخم .

تلا ذلك عرض برومو يعرض الاعمال التي قدمتها الفنانة سميحة أيوب سيدة المسرح العربي خلال مسيرتها الفنية واعظم إنجازتها ودورها المؤثر الهام.

ثم صعدت الأردنية أمل الدباس التي قدمت الفنانة سميحة أيوب حامل اسم الدورة بكلمات قالت عنها انها مدرسة مسرحية متكاملة وامتداد لتاريخ طويل قوامه الاصاله والمعاشره ، وهي صاحبة الرصيد الكبير والمتنوع وطرقت أبواب العالمية فاستقبلتها بكل الحب ، وكانت الجديره والقديرة ، واستحقت ان تستحوذ علي انظار جمهورها فى كل مكان انها سميحة أيوب التي تسكن فى كل قلب بكل الحب والتقدير.

أعقب ذلك تكريم سيدة المسرح العربي القديرة سميحة أيوب كرم المهرجان رئيس الهيئة الدولية للمسرح محمد سيف الأفخم ، من دوله الإمارات العربية ، تكريم الفنان داود حسين من دولة الكويت ، وتكريم مارك بيسون " بلچيكا " ، باعتباره الشخصية المسرحية الدولية.

واختتم الحفل بالتكريمات حيث صعد أعضاء لجان التحكيم في كل مسابقات المهرجان ونالت الفنانة إلهام شاهين رئيس لجنة تكريم مسابقة العروض الكبري تصفيق حار من قبل الحضور ، والتقط كل أعضاء لجان التحكيم صورة تذكارية جمعت الفنانين لقاء الخميس وطارق صبري وأحمد صيام ، ومن العراق الفنان جبارالمشهدان ومن كوسوفو ألماظة نورا،والمخرج الياباني كاكوموتو أتوسوشي وآخرين من أعضاء لجان التحكيم ، ثم تم عرض المسرحية الإيطالية "the last flower" للمخرج فابيو أماديو .

الجدير بالذكر أن شارك قصر ثقافة شرم الشيخ بتقديم فرقة الفنان محمد عبد الحي عروضها الفنية الاستعراضية المتنوعة التي امتزجت فقراتها بتقديم باقة فنية مثلت فيها ثقافات العالم والتي لقت تفاعل كبير من الجمهور وسط بهجة وسعادة قبل انطلاق فعاليات المهرجان.

الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي تحمل اسم الفنانة الكبيرة سميحة أيوب ، وهى أيضا الرئيسة الشرفية للمهرجان ، ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي وتقام، وتستمر فعاليات المهرجان حتي 11 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ .

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