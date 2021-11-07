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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

التفاصيل الكاملة لجوائز أيام قرطاج السينمائية

أيام قرطاج السينمائية
أيام قرطاج السينمائية

اختتم  مهرجان قرطاج فعالياته ووزعت جوائز الدورة الثانية والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية، بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي في تونس.

وجاءت الجوائز كالتالي:

جوائز الفيلم الروائي الطويل:-

التانيت الذهبي: "ريش" للمخرج عمر الزهيري من مصر.-

التانيت الفضي: "نار الربيع التي لا تروض" للمخرج ليومنغ جيريميا موساس من ليسوتو.

- التانيت البرونزي: "عصيان" للمخرج الجيلاني السعدي من تونس.

- جائزة أفضل ممثلة: دميانة ناصر عن دورها في فيلم "ريش" للمخرج عمر الزهيري من مصر

.- جائزة أفضل ممثل: عمر عبدي عن دوره في شريط "زوجة حفار القبور" للمخرج خضر إيدروس أحمد من الصومال.

العرض العربي الأول لفيلم مجنون فرح في أيام قرطاج السينمائية

عروض استثنائية لفيلم كباتن الزعتري في أيام قرطاج السينمائية

- جائزة أفضل سيناريو: "ريش" للمخرج عمر الزهيري من مصر.
- - جائزة أفضل موسيقى: "علّي صوتك" للمخرج نبيل عيوش من المغرب.- جائزة أحسن صورة: "النار التي لا تروض" للمخرج "ليمونغ جيريميا موساس" من ليزوتو.

- جائزة أفضل مونتاج وتركيب: "النار التي لا تروض" للمخرج "ليمونغ جيريميا موساس" من ليسيتو.

تنويهات لجنة التحكيم:-

فيلم "أميرة" للمخرج محمد دياب من مصر.- فيلم "فرططو الذهب" لعبد الحميد بوشناق من تونس.

* جوائز الأفلام الوثائقية الطويلة:ـ التانيت الذهبي: "فلسطين الصغرى" للمخرج عبد الله الخطيب من فلسطين.

التانيت الفضي: "المأوى الأخير" للمخرج سما ساكو أوصمان من مالي.ـ التانيت البرونزي: "كما أريد" للمخرجة سماهر القاضي من فلسطين.

جوائز الأفلام الروائية القصيرة:ـ التانيت الذهبي: Life on the Horn للمخرج الصومالي مو هرواي.

ـ التانيت الفضي: "كيف تحولت جدتي إلى كرسي" للمخرج نيكولا فتوح من لبنان.

التانيت البرونزي: "في بلاد العم سالم" للمخرج سليم بالهيبة من تونس.

جوائز الأفلام الوثائقية القصيرة:

التانيت الذهبي: "شيفرد" للمخرج "تيبورو أدكينز" من جنوب إفريقيا.

التانيت الفضي: "فأحترق البحر" للمخرج ماجد الرميحي من قطر.ـ التانيت البرونزي: "لا ترتاح كثيرا" للمخرجة شيماء التميمي من اليمن.

- جائزة أفضل فيلم للسينما الواعدة: فيلم "من تحرقن الليل" للمخرجة سارة مسفر من السعودية.

- جائزة لينا بن مهني لحقوق الإنسان: فيلم "كما أريد" للمخرجة سماهر القاضي من فلسطين.

- جائزة العمل الأول "الطاهر شريعة": فيلم "ريش" للمخرج عمر الزهيري من مصر.

- تنويه خاص: فيلم "كباتن زعتري" للمخرج علي العربي من مصر.

- جائزة تي في 5 موند: فيلم "فلسطين الصغرى" للمخرج عبد الله الخطيب من فلسطين.

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