التفاصيل الكاملة لجوائز أيام قرطاج السينمائية

اختتم مهرجان قرطاج فعالياته ووزعت جوائز الدورة الثانية والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية، بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي في تونس.

وجاءت الجوائز كالتالي:

جوائز الفيلم الروائي الطويل:-

التانيت الذهبي: "ريش" للمخرج عمر الزهيري من مصر.-

التانيت الفضي: "نار الربيع التي لا تروض" للمخرج ليومنغ جيريميا موساس من ليسوتو.



- التانيت البرونزي: "عصيان" للمخرج الجيلاني السعدي من تونس.



- جائزة أفضل ممثلة: دميانة ناصر عن دورها في فيلم "ريش" للمخرج عمر الزهيري من مصر



.- جائزة أفضل ممثل: عمر عبدي عن دوره في شريط "زوجة حفار القبور" للمخرج خضر إيدروس أحمد من الصومال.

- جائزة أفضل سيناريو: "ريش" للمخرج عمر الزهيري من مصر.

- - جائزة أفضل موسيقى: "علّي صوتك" للمخرج نبيل عيوش من المغرب.- جائزة أحسن صورة: "النار التي لا تروض" للمخرج "ليمونغ جيريميا موساس" من ليزوتو.

- جائزة أفضل مونتاج وتركيب: "النار التي لا تروض" للمخرج "ليمونغ جيريميا موساس" من ليسيتو.

تنويهات لجنة التحكيم:-

فيلم "أميرة" للمخرج محمد دياب من مصر.- فيلم "فرططو الذهب" لعبد الحميد بوشناق من تونس.

* جوائز الأفلام الوثائقية الطويلة:ـ التانيت الذهبي: "فلسطين الصغرى" للمخرج عبد الله الخطيب من فلسطين.

التانيت الفضي: "المأوى الأخير" للمخرج سما ساكو أوصمان من مالي.ـ التانيت البرونزي: "كما أريد" للمخرجة سماهر القاضي من فلسطين.

جوائز الأفلام الروائية القصيرة:ـ التانيت الذهبي: Life on the Horn للمخرج الصومالي مو هرواي.

ـ التانيت الفضي: "كيف تحولت جدتي إلى كرسي" للمخرج نيكولا فتوح من لبنان.

التانيت البرونزي: "في بلاد العم سالم" للمخرج سليم بالهيبة من تونس.

جوائز الأفلام الوثائقية القصيرة:

التانيت الذهبي: "شيفرد" للمخرج "تيبورو أدكينز" من جنوب إفريقيا.



التانيت الفضي: "فأحترق البحر" للمخرج ماجد الرميحي من قطر.ـ التانيت البرونزي: "لا ترتاح كثيرا" للمخرجة شيماء التميمي من اليمن.



- جائزة أفضل فيلم للسينما الواعدة: فيلم "من تحرقن الليل" للمخرجة سارة مسفر من السعودية.



- جائزة لينا بن مهني لحقوق الإنسان: فيلم "كما أريد" للمخرجة سماهر القاضي من فلسطين.



- جائزة العمل الأول "الطاهر شريعة": فيلم "ريش" للمخرج عمر الزهيري من مصر.

- تنويه خاص: فيلم "كباتن زعتري" للمخرج علي العربي من مصر.



- جائزة تي في 5 موند: فيلم "فلسطين الصغرى" للمخرج عبد الله الخطيب من فلسطين.