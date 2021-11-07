عربية النواب تدين محاولة الاغتيال الفاشلة لـ رئيس مجلس الوزراء العراقى

أدانت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب المصري، برئاسة المهندس يسرى المغازى، محاولة الاغتيال الفاشلة التى تعرض لها مصطفى الكاظمى، رئيس مجلس الوزراء العراقى، والتى تهدف إلى هدم استقرار العراق بعد النجاحات التى أحرزها العراق، خاصةً إتمام عملية انتخاب مجلس نواب عراقى، وتعتبر من أهم النجاحات التى حققها وشعب العراق الشقيق.

وأكدت اللجنة، فى بيان صحفى لها، أن تلك الأعمال الإرهابية الغاشمة لن تثنى العراق الشقيق عن استكمال مسيرة الإنجازات الوطنية.

كما دعت اللجنة أطياف الشعب العراقى لضبط النفس والتكاتف والوحدة ونبذ العنف وتغليب المصلحة الوطنية بهدف الحفاظ على أمن واستقرار وسيادة وعروبة العراق الشقيق.

واختتمت بيانها قائلة: “ندعو الله أن يتم على الشعب العراقى وحدته وألا يفرق صفه”.