حبس تاجرى مخدرات بالسويس أدارا مسكنهما لتصنيع الحشيش

قررت نيابة السويس حبس تاجرى مخدرات 15 يوما على ذمة التحقيقات لادارة مسكنهما لتصنيع مخدر الحشيش.



وكان قطاع مكافحة المخدرات والأمن الوطنى بالتنسيق مع مديرية أمن السويس من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية مقيمان بدائرة قسم الجناين لقيالمهما بإعداد وتجهيز مكبس لإعادة خلط وتدوير مخدر الحشيش لمضاعفة كمياته والإتجار به بكميات كبيرة وترويجه على نطاق واسع بكافة محافظات الجمهورية.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بمسكن أحدهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش "مُعدة للكبس" وزنت 30 كيلو جرام – عدد 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام- كمية لمخدر الهيدرو وزنت 6 كيلو جرام - عدد من أدوات التصنيع – سيارة - مبلغ مالى - هاتفى محمول).



وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات وتقدر المواد المخدرة المضبوطة بمليونى جنيه.