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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الشارقة للكتاب ينظم ورشة عمل للأطفال لمواجهة مخاطر البلاستيك على الأرض

جلسات معجم الشارقة
جلسات معجم الشارقة الدولي للكتاب

أخذت ورشة "أسرار البلاستيك" ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، الأطفال واليافعين في رحلة معرفية للتعرف على الأخطار التي يمكن أن يسببها الانتشار الواسع للمواد البلاستيكية على كوكب الأرض، والممارسات التي يمكن من خلالها للتقليل من الآثار الناجمة عنها.

وبطريقة تفاعلية مرحة، شارك الأطفال من عمر 6 سنوات فما فوق، في أنشطة متنوعة، واستكشفوا المواد التي تدخل في صناعة البلاستيك، حيث تقمّص الأطفال دور "مقاتل البلاستيك" الذي يسعى إلى حماية الأرض والطبيعة والبحار من خطر انتشار البلاستيك، وتأثيره على باقي الكائنات الحيّة.

يشار إلى أن الورش التفاعلية تتواصل في معرض الشارقة الدولي للكتاب، وتشهد تفاعلاً لافتاً من قبل مختلف الفئات العمرية، الذي يحضرون للاستفادة من المواد الشيّقة التي تطرحها مواضيع الورش المختلفة.

معرض الشارقة صناعة البلاستيك معرض الشارقة الدولي للكتاب معرض الشارقة الدولي ورشة عمل

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