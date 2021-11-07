بالصور ..مديرية تعليم القاهرة تواصل تطعيم العاملين بلقاح كورونا

شهدت اليوم مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، استمرارا لـ عمليات تلقي العاملين للجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا بالتعاون مع مديرية الصحة.

وانتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من حصر بيانات طلاب المرحلة الثانوية المستهدفين لتلقى لقاح كورونا .

وقامت وزارة التربية والتعليم ، أنه من المستهدف أن يتم تطعيم 4 ملايين طالب وطالبة فى المدارس الثانوية العامة والفنية بلقاح كورونا ، مشيرةً إلى أنه تم إرسال قاعدة بيانات هؤلاء الطلاب لوزارة الصحة والسكان.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم الانتهاء من تطعيم مليون و280 ألف معلم بـ لقاح كورونا.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه جار تطعيم باقي المعلمين والإداريين الذين لا تتعد نسبتهم 17% من إجمالي معلمي مصر.

وكان قد قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، أنه تم النزول بالمرحلة العمرية إلى 15 عاما لتلقي لقاح كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف طلاب الثانوية العامة والسنوات الأولى من التعليم الجامعي.



وأضاف خالد عبد الغفار خلال برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،: « من سن 15 إلى 18 عاما سيتمكن من تسجيل بياناته لتلقي اللقاح بداية من غد»، موضحا أنه وصل الى الان مصر 8 ملايين جرعة من فريز الذي سوف يستخدم الفئة العمرية الجديدة.



وأكد خالد عبد الغفار، أن الوزارة تستهدف تطعيم 4 ملايين من سن 15 الي 18 عاما، من خلال 1079 مركزا على مستوى الجمهورية .

ونوّه الدكتور خالد عبد الغفار إلى أنه سيتم، خلال ساعات، الإعلان عن آليات بدء تطعيم الفئة العمرية من ( 15 – 18 ) سنة بلقاح "فايزر"، الذي تتوافر منه حاليا نحو 8 ملايين جرعة، معلنا أنه اعتبارا من يوم 15 نوفمبر الجاري لن يُسمح بدخول الجامعات لمن لم يتلق اللقاح المضاد للفيروس.

كما تناول الوزير ما تم لإطلاق تطبيق جواز السفر الصحى المصرى، وكذا ما يتعلق بإستخراج شهادة التطعيم والـ "QR Code" للمسافرين.