عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

افتتاح غرفة العمليات الجراحية بنظام الكبسولة بكلية طب الأسنان قناة السويس.. صور

خلال فاعليات الافتتاح
خلال فاعليات الافتتاح

شهد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الأحد، افتتاح غرفة العمليات الجراحية بنظام الكبسولة بقسم جراحة الفم والوجه والفكين بكلية الصيدلة جامعة قناة السويس. 

أهالي سكان الجراج بجسر السويس يشكون من انتشار الكلاب الضالة



وذلك بحضور الأستاذ الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، والاستاذة الدكتورة ماجدة هجرس  نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون الدراسات العليا والبحوث، ، والأستاذ الدكتور محمد حسن شقيدف نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة داليا مختار فياض عميدة كلية طب الأسنان بجامعة قناة السويس ،والأستاذ الدكتور وليد السيسي كبير أطباء الأسنان بالقوات المسلحة، والأستاذ الدكتور وليد حسن وكيل قطاع طب الأسنان بوزارة الصحة، والدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية.

طريقة عمل سمان محشي بالكبد والقوانص



وخلال الافتتاح أشاد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بدور جامعة قناة السويس الرائد في خدمة المواطنين والمجتمع بمحافظة الإسماعيلية ، من خلال امكانياتها الطبية والبحثية علاوة على كوادرها البشرية المتميزة.

مؤكدا على التعاون التام والمستمر بين جامعة قناة السويس،  والجهاز التنفيذي لمحافظة الإسماعيلية في كافة المجالات، لخدمة المواطنين والمشروعات القومية على أرض الإسماعيلية، في إطار روية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. 

ومن جانبه أكد الاستاذ الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، ان إقامة غرفة العمليات الجراحية بنظام الكبسولة بقسم جراحة الفم والوجه والفكين بكلية طب الأسنان، يأتي في إطار دور جامعة قناة السويس في خدمة المجتمع بمحافظة الإسماعيلية .


مضيفا أن  غرفة عمليات جراحه الفم والوجه والفكين بنظام الكبسولة بلغت تكلفتها ١٧ مليون جنية، وتتكون من غرفة عمليات كبرى تحت التخدير العام مجهزه بمعدات تخدير كامله للجراحات الكبرى والمتوسطة، بالإضافة الى غرفه عمليات بها عدد ٢ وحده أسنان كامله لمجالات الجراحات المتوسطة والصغرى تحت التخدير العام للاستفادة من امكانياتها، ووحدتي الاسنان لعلاج المرضى ذوى الاحتياجات الخاصة، والذين يصعب التعامل معهم تخت التخدير الموضعي.

كما تشمل الوحدة غرفة عنايه فائقة للمرضى تتكون من ثلاث اسره لتقديم خدمات متميزة وطبية فائقة متمثلة في وصلات اكسجين وشفط الدم والسوائل بعد العمليات ولعوده المريض لحالته الطبيعية، والتأكد من قدرته على استعاده الاتزان العصبي والنفسي، بالإضافة إلى  منطقه متابعه بها سرير متحرك عالي الجودة لنقل المريض الى غرفة العمليات واعادته مره اخرى الى غرفه الإفاقة. 

وأشارت الدكتورة داليا فياض عميدة كليه طب الاسنان الى ان الوحدة ستقدم خدماتها لعلاج التشوهات الخلقية بالرأس والوجه، زراعة الاسنان ومضاعفاتها، امراض مفصل الفك،  الشفه الارنبيه وسقف الحلق المفتوح، الحوادث المختلفة للوجه والفكين، علاج اورام الوجه والفكين، المشاكل الخاصة بالأسنان من الناحية الجراحية، الاكياس المختلفة بالفكين، وامراض الغدد اللعابية جراحياً.

ثم قام محافظ الإسماعيلية بجوله تفقدية داخل مستشفى طب الاسنان التي تضم ١٧٣ وحدة أسنان وتم إضافة ١٥٠ وحدة أسنان جديدة.

كما تفقد  معامل الاختبارات الإلكترونية بسعة ١٢٠ جهاز وذلك تماشيا مع خطة الجامعة للتوسع في المعامل الإلكترونية والتي بدأت بالقطاع الطبي لتمتد لشمل جميع كليات الجامعة وذلك في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي.

 

IMG-20211107-WA0025
IMG-20211107-WA0025
IMG-20211107-WA0029
IMG-20211107-WA0029
IMG-20211107-WA0026
IMG-20211107-WA0026
IMG-20211107-WA0027
IMG-20211107-WA0027
IMG-20211107-WA0031
IMG-20211107-WA0031
IMG-20211107-WA0028
IMG-20211107-WA0028
IMG-20211107-WA0022
IMG-20211107-WA0022
IMG-20211107-WA0020
IMG-20211107-WA0020
IMG-20211107-WA0023
IMG-20211107-WA0023
IMG-20211107-WA0024
IMG-20211107-WA0024
IMG-20211107-WA0021
IMG-20211107-WA0021
جامعة قناة السويس غرفة العمليات الجراحية نظام الكبسولة كلية

موضوعات متعلقة

مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 في اصطدام نقل بـ سيارتين بطريق السخنة

كليات ومعاهد تقبل طلاب الشعبة العلمية.. رتب رغباتك قبل التسجل في تنسيق المرحلة الأولى 2021

سعفان : السيسي يضع قطاع الغزل والنسيج علي أولويات خطة الدولة .. قافلة طبية للكشف علي العمالة غير المنتظمة بالعلمين .. تعيين 3445 شاباً.. تحويل 2.9 مليون جنيه من الأردن.. إحياء الصناعات اليدوية بالصعيد

نائب رئيس جامعة الأزهر يناقش دكتوراة بطب الأسنان حول علاج خلايا التنظيم المناعي

دعاء يوم عاشوراء للرزق والزواج

يوم عاشوراء .. ذنوب لا يكفرها صيامه احذر الوقوع فيها .. دار الإفتاء توضح: هل التردد في الصوم يضيع الثواب.. 6 أحداث تاريخية مهمة وقعت فيه

جراحة أولى من نوعها|إنقاذ حياة مريض سرطان بـ المنظار الجاسوس بـ طنطا|تفاصيل

لأول مرة.. السعودية تعلن تنظيم معرض الدفاع العالمي

ترشيحاتنا

نشرة الفن.. أزمة محمد رمضان مستمرة في المغرب.. وحادث مأسوي في حفل ترافيس سكوت الموسيقي

فيديو قبل الحادث بساعات كشف الحقيقة.. من وراء محاولة اغتيال الكاظمي؟

بعد جدل برلماني.. هالة السعيد: قانون التخطيط العام للدولة يضع لنا إطارًا مؤسسيًا

انطلاق المؤتمر الصحفي لـ مهرجان القاهرة السينمائى الدولي فى دورته الـ 43|فيديو

حسين مصطفى: افتتاح الرئيس لمعرض النقل الذكي يجذب الاستثمار ويساعد على توطين الصناعات

وزير الأوقاف: الجهل والمتاجرة بالدين أضر كثيرًا بالمجتمعات المسلمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بينهم طفلان شقيقان.. ارتفاع ضحايا تسرب الغاز في الطالبية لـ 4 حالات وفاة

وائل جمعة لـ "صدى البلد": استبعاد عمر مرموش من قائمة منتخب مصر

عصام الشوالي يوجه رسالة إلى محمد مجدي أفشة.. واللاعب يرد

شاهد.. الأرصاد تعلن عن شبورة مائية كثيفة في هذه المناطق

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن قرب رحيل نجم الفريق

مات خلال عملية جراحية.. وفاة الفنان أحمد عبد الحي

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

سورة يستجاب بها الدعاء بسرعة البرق .. احرص على ترديدها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر صور الطائرات المسيرة المستخدمة في محاولة قتل رئيس الوزراء العراقي

تفاصيل مؤتمر مهرجان القاهرة السينمائي.. تكريم نيللي بالهرم الذهبي .. وOfficial Competition فيلم الافتتاح

ضربة صاعق كهربائي تشعل النار في جسد مواطن داخل قسم شرطة أمريكي

أمام أعين والده.. مصرع طفل دهسًا أسفل عجلات "قطر الموت" في السعودية

فيديو

أحداث قلبت القضية.. محامي خط الفيوم يطالب بإخلاء سبيله.. فيديوجراف

حبس وغرامة.. إسدال الستار على أزمة هيفاء وهبي ومدير أعمالها

تزوجت لمدة 5 أيام فقط .. الفنانة ليلى إسكندر تثير الجدل بتصريحاتها

بسبب قراءة القرآن| تصريحات إبراهيم عيسى عن صيدلي تجعله في مرمى النقد

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ