افتتاح غرفة العمليات الجراحية بنظام الكبسولة بكلية طب الأسنان قناة السويس.. صور

شهد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الأحد، افتتاح غرفة العمليات الجراحية بنظام الكبسولة بقسم جراحة الفم والوجه والفكين بكلية الصيدلة جامعة قناة السويس.





وذلك بحضور الأستاذ الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، والاستاذة الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون الدراسات العليا والبحوث، ، والأستاذ الدكتور محمد حسن شقيدف نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة داليا مختار فياض عميدة كلية طب الأسنان بجامعة قناة السويس ،والأستاذ الدكتور وليد السيسي كبير أطباء الأسنان بالقوات المسلحة، والأستاذ الدكتور وليد حسن وكيل قطاع طب الأسنان بوزارة الصحة، والدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية.





وخلال الافتتاح أشاد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بدور جامعة قناة السويس الرائد في خدمة المواطنين والمجتمع بمحافظة الإسماعيلية ، من خلال امكانياتها الطبية والبحثية علاوة على كوادرها البشرية المتميزة.



مؤكدا على التعاون التام والمستمر بين جامعة قناة السويس، والجهاز التنفيذي لمحافظة الإسماعيلية في كافة المجالات، لخدمة المواطنين والمشروعات القومية على أرض الإسماعيلية، في إطار روية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.



ومن جانبه أكد الاستاذ الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، ان إقامة غرفة العمليات الجراحية بنظام الكبسولة بقسم جراحة الفم والوجه والفكين بكلية طب الأسنان، يأتي في إطار دور جامعة قناة السويس في خدمة المجتمع بمحافظة الإسماعيلية .





مضيفا أن غرفة عمليات جراحه الفم والوجه والفكين بنظام الكبسولة بلغت تكلفتها ١٧ مليون جنية، وتتكون من غرفة عمليات كبرى تحت التخدير العام مجهزه بمعدات تخدير كامله للجراحات الكبرى والمتوسطة، بالإضافة الى غرفه عمليات بها عدد ٢ وحده أسنان كامله لمجالات الجراحات المتوسطة والصغرى تحت التخدير العام للاستفادة من امكانياتها، ووحدتي الاسنان لعلاج المرضى ذوى الاحتياجات الخاصة، والذين يصعب التعامل معهم تخت التخدير الموضعي.



كما تشمل الوحدة غرفة عنايه فائقة للمرضى تتكون من ثلاث اسره لتقديم خدمات متميزة وطبية فائقة متمثلة في وصلات اكسجين وشفط الدم والسوائل بعد العمليات ولعوده المريض لحالته الطبيعية، والتأكد من قدرته على استعاده الاتزان العصبي والنفسي، بالإضافة إلى منطقه متابعه بها سرير متحرك عالي الجودة لنقل المريض الى غرفة العمليات واعادته مره اخرى الى غرفه الإفاقة.



وأشارت الدكتورة داليا فياض عميدة كليه طب الاسنان الى ان الوحدة ستقدم خدماتها لعلاج التشوهات الخلقية بالرأس والوجه، زراعة الاسنان ومضاعفاتها، امراض مفصل الفك، الشفه الارنبيه وسقف الحلق المفتوح، الحوادث المختلفة للوجه والفكين، علاج اورام الوجه والفكين، المشاكل الخاصة بالأسنان من الناحية الجراحية، الاكياس المختلفة بالفكين، وامراض الغدد اللعابية جراحياً.



ثم قام محافظ الإسماعيلية بجوله تفقدية داخل مستشفى طب الاسنان التي تضم ١٧٣ وحدة أسنان وتم إضافة ١٥٠ وحدة أسنان جديدة.



كما تفقد معامل الاختبارات الإلكترونية بسعة ١٢٠ جهاز وذلك تماشيا مع خطة الجامعة للتوسع في المعامل الإلكترونية والتي بدأت بالقطاع الطبي لتمتد لشمل جميع كليات الجامعة وذلك في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي.

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