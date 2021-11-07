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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

أبو الغيط يطمئن هاتفياً على رئيس الوزراء العراقي.. ويهنئه بسلامة النجاة

أحمد أبو الغيط،
أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الاغتيال هو وسيلة الجبناء، وإن منفذي محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يرغبون في جر البلاد إلى أتون الفتنة، وإشعال شرارة فوضى أهلية في البلاد، وإن العراق وشعبه وقيادته قادرون على تجاوز هذه المرحلة الصعبة بالتلاحم والتآزر الوطني، ورفض الإرهاب والميلشاوية والعنف.

وأجرى أبو الغيط ، اليوم /الأحد/، اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وهنأه بسلامة النجاة من محاولة الاغتيال الآثمة التي استهدفت حياته في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وصرح مصدرٌ مسئول، أن أبو الغيط عبَّر للكاظمي عن تقديره لدوره الكبير في قيادة العراق في مرحلة فاصلة من تاريخه الحديث، ولما أظهره من شجاعة كبيرة في مواجهة تحديات صعبة، عبر تصديه لقوى غاشمة تلجأ لأحط الأساليب وأكثرها تجرداً من الإنسانية. 

وأكد المصدر، أن الانتخابات العراقية الأخيرة مثلت نقلة مهمة نحو الاستقرار في البلاد، داعياً جميع الأطراف إلى احترام نتائجها، والعمل في إطار الدستور والقانون وقواعد اللعبة السياسية الديمقراطية.

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