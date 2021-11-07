عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يلتقي رئيس قطاع الرعاية الصحية

اصيب طالب في اعتداء
اصيب طالب في اعتداء زميله له بعد انتهاء الدرس بمنطقة السابعة

التقى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الدكتور وائل عبد الرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية بوزارة الصحة، والدكتور جمال الكاشف، مدير عام إدارة السن المدرسي بالوزارة، وذلك لتدشين المبادرة الرئاسية لمد مظلة خدمات الرعاية الصحية الأولية للدور والمؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي. 

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، والدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، والدكتور خالد فوزي، وكيل مديرية الصحة، وذلك بمكتبة بالديوان العام.

وأوضح الدكتور وائل عبد الرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية بوزارة الصحة، أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى تقديم الخدمات الطبية الأولية للمراحل السنية المختلفة بالدور التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي مقسمة إلى الأطفال الأقل من 5 سنوات، ومن 5 سنوات حتى 18 عاما، وتوقيع الكشف الطبي عليهم، وإجراء الفحوصات الطبية والمعملية لهم، وكذلك يتم تقديم التطعيمات الخاصة بهم، وفتح ملفات صحية لكل فرد للمتابعة، مع تجريع الأطفال بكبسولات فيتامين “أ”، وذلك في إطار سعي الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بجميع فئاتهم ومراحلهم العمرية.

وكيل صحة الشرقية يجتمع بأعضاء مستشفى حميات الزقازيق لتطوير الخدمة به

بيطري الشرقية يُنظم قافلة بالمجان لقرية القصبي شرق بالحسينية

نفوق 5000 كتكوت في حريق مزرعة دواجن بالشرقية

تعليمات مشددة من أوقاف الشرقية للأئمة والمشرفين لمنع صناديق التبرعات بالمساجد

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة التعاون والتنسيق بين مديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي لتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لرواد المؤسسات والدور التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي للحفاظ علي صحتهم وسلامتهم، مؤكدا تقديم جميع أوجه الدعم والمساندة لنجاح المبادرة وتحقيق المرجو منها.

وأشاد المحافظ بالمبادرات الرئاسية الصحية التي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للوصول إلى جميع فئات المجتمع. 

وقال إن المحافظة خلال الفترة السابقة شهدت إطلاق العديد من المبادرات الصحية مثل مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط و الكشف المبكر عن أورام الثدي والكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان السمع مبادرة “نور حياة”، والكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المرحلة الابتدائية، والكشف عن فيروس سي لطلاب المرحلة الإعدادية، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي وفحص وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية، بالإضافة إلى التطعيمات المقدمة للأطفال في المراحل السنية المختلفة، وذلك في ضوء الاهتمام بصحة وسلامة المجتمع.

الشرقية التضامن الصحة الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الأمراض المزمنة الرعاية الصحية التضامن الاجتماعي محافظ الشرقية

موضوعات متعلقة

على مساحة 500متر.. إنشاء وحدة إطفاء بمجمع الخدمات بالمنطقة الصناعية في بلبيس

إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب أتوبيس بالشرقية

ضبط لحوم وكبدة ومصنعات دواجن غير صالحة للاستهلاك بالشرقية

إزالة 165 حالة تعد على أراضي الدولة بالشرقية

المشدد 3 سنوات لشخصين زورا بيانات وثيقة زواج

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

تعليمات مشددة من أوقاف الشرقية للأئمة والمشرفين لمنع صناديق التبرعات بالمساجد

وكيل صحة الشرقية يجتمع بأعضاء مستشفى حميات الزقازيق لتطوير الخدمة به

ترشيحاتنا

مؤسس تيليجرام يقدم خدمة جديدة مدفوعة.. لهذا الغرض

باستثمارات 100 مليون جنيه .. إيجوث تعيد تأهيل فندق نفرتاري أبوسمبل بأسوان

بحوزتهم ار بى جى وأسلحة نارية..ليلة سقوط عصابة أبو صالح خط الصعيد..فيديو

التحالف العربي يعلن مقتل 138 حوثياً وسط اليمن خلال الـ24 ساعة

حقائق ومعلومات.. الآثار السلبية لتعاطي المخدرات وارتباطها بالأمراض النفسية.. فيديو

زمور يتهم ماكرون بالتلاعب بدهاء في أزمة صراع الصيد مع المملكة المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بينهم طفلان شقيقان.. ارتفاع ضحايا تسرب الغاز في الطالبية لـ 4 حالات وفاة

عصام الشوالي يوجه رسالة إلى محمد مجدي أفشة.. واللاعب يرد

مصرع 12عنصرا إجراميا في أسوان بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة

شاهد.. الأرصاد تعلن عن شبورة مائية كثيفة في هذه المناطق

معركة بالأسلحة الثقيلة..الداخلية تقضي على أخطر التشكيلات العصابية ومقتل الزعيم و11آخرين بالصعيد

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن قرب رحيل نجم الفريق

مات خلال عملية جراحية.. وفاة الفنان أحمد عبد الحي

وائل جمعة لـ "صدى البلد": استبعاد عمر مرموش من قائمة منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمطار مصحوبة بالثلوج.. شاهد الجليد يغطي شوارع مدينة الطائف في السعودية|فيديو وصور

ننشر صور الطائرات المسيرة المستخدمة في محاولة قتل رئيس الوزراء العراقي

تفاصيل مؤتمر مهرجان القاهرة السينمائي.. تكريم نيللي بالهرم الذهبي .. وOfficial Competition فيلم الافتتاح

ضربة صاعق كهربائي تشعل النار في جسد مواطن داخل قسم شرطة أمريكي

فيديو

فيديو قبل الحادث بساعات كشف الحقيقة.. من وراء محاولة اغتيال الكاظمي؟

أحداث قلبت القضية.. محامي خط الفيوم يطالب بإخلاء سبيله.. فيديوجراف

حبس وغرامة.. إسدال الستار على أزمة هيفاء وهبي ومدير أعمالها

تزوجت لمدة 5 أيام فقط .. الفنانة ليلى إسكندر تثير الجدل بتصريحاتها

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ