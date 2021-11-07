محافظ الشرقية يلتقي رئيس قطاع الرعاية الصحية

التقى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الدكتور وائل عبد الرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية بوزارة الصحة، والدكتور جمال الكاشف، مدير عام إدارة السن المدرسي بالوزارة، وذلك لتدشين المبادرة الرئاسية لمد مظلة خدمات الرعاية الصحية الأولية للدور والمؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، والدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، والدكتور خالد فوزي، وكيل مديرية الصحة، وذلك بمكتبة بالديوان العام.

وأوضح الدكتور وائل عبد الرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية بوزارة الصحة، أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى تقديم الخدمات الطبية الأولية للمراحل السنية المختلفة بالدور التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي مقسمة إلى الأطفال الأقل من 5 سنوات، ومن 5 سنوات حتى 18 عاما، وتوقيع الكشف الطبي عليهم، وإجراء الفحوصات الطبية والمعملية لهم، وكذلك يتم تقديم التطعيمات الخاصة بهم، وفتح ملفات صحية لكل فرد للمتابعة، مع تجريع الأطفال بكبسولات فيتامين “أ”، وذلك في إطار سعي الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بجميع فئاتهم ومراحلهم العمرية.

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة التعاون والتنسيق بين مديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي لتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لرواد المؤسسات والدور التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي للحفاظ علي صحتهم وسلامتهم، مؤكدا تقديم جميع أوجه الدعم والمساندة لنجاح المبادرة وتحقيق المرجو منها.

وأشاد المحافظ بالمبادرات الرئاسية الصحية التي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للوصول إلى جميع فئات المجتمع.

وقال إن المحافظة خلال الفترة السابقة شهدت إطلاق العديد من المبادرات الصحية مثل مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط و الكشف المبكر عن أورام الثدي والكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان السمع مبادرة “نور حياة”، والكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المرحلة الابتدائية، والكشف عن فيروس سي لطلاب المرحلة الإعدادية، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي وفحص وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية، بالإضافة إلى التطعيمات المقدمة للأطفال في المراحل السنية المختلفة، وذلك في ضوء الاهتمام بصحة وسلامة المجتمع.