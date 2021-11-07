تعليمات مشددة من أوقاف الشرقية للأئمة والمشرفين لمنع صناديق التبرعات بالمساجد

أكد الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية أنه بناءً على تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تم تكليف الأئمة وخطباء المكافأة وجميع العاملين بالمساجد والزوايا التابعة للمديرية بالآتي:

يمنع منعا باتا وجود صناديق تبرعات داخل المساجد او أمامها أو في محيطها تحت أي مسمى ، والإمام مسؤول مسؤولية كاملة عن مسجده والزوايا والمساجد المشرف عليها وفي محيط عمله كذلك.

عدم جمع أي تبرعات مطلقا تحت أي مسمى داخل المساجد او خارجها وخصوصا في صلاة الجمعة والصلوات الخمس وعلى خطباء المكافأة في جميع المساجد وجميع الزوايا الالتزام بهذه التعليمات.

علي جميع مديري الإدارات الفرعية تكليف مفتشي المساجد بالمناطق تنفيذ هذه التعليمات.

في حالة وجود صناديق تبرعات بالمساجد أو تبرعات يحال الإمام فورا للتحقيق ومعه مفتش المنطقة ، وفي حالة تكرار أكثر من مسجد يحال مدير الإدارة.

تفعيل دور مجالس الإدارات المعتمدة وفتح حساب بنكي لكل مجلس بأحد البنوك المصرية يتلقى التبرعات من خلاله.