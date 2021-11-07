مؤتمر النقل الذكى واللوجيستيات| مصر تدخل مرحلة تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، في افتتاح الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر الذي يعقد تحت رعايته.

وأجرى الرئيس السيسي حوارا مع رؤساء الشركات، خلال جولته التفقدية بفعاليات الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكى واللوجستيات والتحول للنقل الأخضر.

كما استمع لشرح حول مشروعات معرض النقل الذكي في دورته الرابعة وذلك بحضور وزير النقل وعدد من مسؤولي المشروعات والوزراء .

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الدورة الحالية للمعرض التي تعقد تحت شعار "الطريق إلى 2030"، يشارك بها كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات وسائل النقل الجماعي الحديثة والسكك الحديدية والأنفاق والطرق والموانئ بمختلف أنواعها.

كما يعتبر المعرض فاعلية هامة لتبادل الخبرات والتجارب الحديثة في قطاع النقل وكذلك التعرف على الطفرة النوعية والجهود الكبيرة التي شهدتها مصر في جميع مكونات وجوانب هذا القطاع خلال السنوات الماضية بالتكامل مع المنظومة الحديثة لشبكة الطرق والمحاور علي مستوي الجمهورية، فضلاً عن استراتيجية الدولة بالتركيز على وسائل النقل الأخضر المستدام الصديقة للبيئة بالاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.

تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة

وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد السقطي، عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للنقل البحري والتكنولوجيا، إن التحديث الذي يحدث الآن في قطاع النقل يشمل تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، حيث بدأنا نرى الموانئ الذكية والخضراء في النقل البحري، كما أن هناك أتوبيسات نقل عام ذكية ونظيفة.

وأضاف السقطي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تطبيقات النقل الذكية تعني تواجد بنية تحتية حديثة ومركبات ونظم مراقبة والإدارة ونظم التشغيل الحديثة، وكيفية حجز التذاكر، وطريقة التتبع للمركبات، كل هذه التطبيقات تهدف إلي تقليل الوقت والتكلفة وتزيد من الأمان عن طريق التتبع للشحنات أو الركاب.

وتابع: "كما أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتواجدة في النقل الذكي تقلل من الحواجز الجمركية والاعتماد على النظام التقليدي والورقي".

ولفت السقطي إلى أن تطبيقات النقل الذكي تشمل أيضا المنافذ الذكية سواء كانت منافذ بحرية أو جوية أو برية التي تساعد في الحماية الجمركية.

منافذ النقل الذكى

وأضاف أن المنافذ الذكية في مجال النقل تعمل على حماية الدولة والمواطن من دخول أنواع الأكل والمشروبات الغير الصحية، ومن المصادر والبضائع المتواجدة والتأكد من المستندات في حالة الحجز المسبق لدخول البضائع إلى الدولة، كما تعمل على دعم الاقتصاد وتسهيل عملية الصادرات والواردات.

وتابع: "لذلك كان لا بد أن نقوم بعملية تطبيق التكنولوجيات الحديثة في منظومة النقل بكل مجالاتها سواء كان النقل البحري أو البري أو الجوي".

تطوير منظومة النقل والسكة الحديد

وعن الأماكن التي يشملها هذا التطوير، أوضح كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للنقل البحري والتكنولوجيا، أن السكة الحديد والنقل هي مثال للتطوير الحادث الآن في منظومة النقل عن طريق الحجز الإلكتروني والتسجيل المسبق للشحنات والتتبع الإلكتروني التي تتبناه بعض الشركات داخل القاهره الكبري.

وتابع: "من التطوير في منظومة النقل أيضا تجميع البيانات المتواجدة في الشوارع لمعرفة حجم الكثافة المرورية والأمان في استخدام المركبة على الطريق".

واختتم: "مصر تتجه بسرعة كبيرة في اتجاه الرقمية في مجال النقل وغيرهم من مجالات عن طريق التطوير والتحديث المستمر".

منظومة الملاحة البحرية الذكية

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شرحا لـ منظومة الملاحة البحرية الذكية، من أحد مهندسي مشروعات النقل الذكي، بحضور وزير النقل، وعدد من الوزراء الآخرين.

وأكد المهندس البحري للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات مؤتمر النقل الذكي في دورته الرابعة، أن المشروعات الجديدة تهدف لتنظيم وإدارة الملاحة، تنفيذا للاتفاقيات الدولية التي عقدتها مصر مع دول العالم، بالإضافة أنها تمثل مصر في المحافل الدولية، إلى جانب مشروعات أخرى لمتابعة الحالة الفنية للسفن.

نقلة حضارية في قطاع نقل الركاب

كما استمع الرئيس السيسي إلى عروض تفصيلية للموقف التنفيذي لمشروعات النقل والمواصلات خاصة محطات القطار الكهربائي والمونوريل «مونوريل العاصمة الإدارية- مونوريل 6 أكتوبر» والتي تعد وسيلة جديدة للنقل الجماعي لربط إقليم القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية لتحدث بذلك نقلة حضارية كبيرة في قطاع نقل الركاب.

وتستهدف تلك الوسيلة الجديدة تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين للعاصمة الإدارية، كما يتوقع أن تسهم في خفض معدلات التلوث البيئي، وتخفيف حدة الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية.

استيراد 1300 عربة سكة حديد

وقال أحد مهندسي المشروعات للرئيس السيسي، خلال افتتاحه لمعرض النقل الذكي في دورته الرابعة، إنه تم الاتفاق على استيراد 1300 عربة سكة حديد جديدة، وتم وصول 500 عربة منها، مؤكدا: "جميع عربات السكك الحديد نهاية عام 2021 هتكون جديدة".

وخلال تفقد الرئيس السيسي لأروقة وأجنحة المعرض، التقى بالسفير الألماني في القاهرة فرانك هارتمان، والرئيس التنفيذي لشركة سيمنز وعدد من مسئولى الشركة، ورحب طارق حسن علي رئيس شركة سيمنز مصر بالرئيس السيسي.

سيمنز تعمل في مصر من 120 عاما

وأكد طارق حسن علي، أن شركة سيمنز، تعمل في مصر منذ 120 عاما، في قطاعات النقل والصناعة والطاقة، متابعا: "لدينا تعاون طويل مع السكة الحديد وتم توسيع الاستراتيجية من خلال إنشاء الشركة للمشروع العملاق القطار الكهربائي السريع"، وقال الرئيس السيسي لمسؤولي شركة سيمنز: "سعداء بالشراكة معكم وكلي ثقة في تحقيق ما تم الاتفاق عليه من مستهدفات".